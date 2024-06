Spunta Benzema: colpo di scena Inter, c’è la data

Ci sono i nerazzurri nel destino del forte attaccante francese, atterrato in Arabia Saudita soltanto nella scorsa estate

Si sono incrociate esattamente un anno fa le strade di Karim Benzema e quella dell’Al-Ittihad, club che proprio in questi tempi ha deciso di accogliere il pluricampione d’Europa e Pallone d’Oro alla propria corte a titolo prettamente gratuito, garantendogli inoltre un accordo da 100 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.

Ammontano a 13 le reti messe a registro nella stagione volta da poco al termine dall’ormai ex Capitano del Real Madrid, in grado di fornire anche 8 assist. Resta pur sempre il fatto che, sposando il progetto tecnico di questo stesso sodalizio, il classe ’87 abbia deciso di uscire dal giro del calcio che conta. Ciò nonostante, l’attaccante 36enne nato a Lione avrà comunque la possibilità di continuare a mettersi alla prova anche con alcune big d’Europa. A testimoniarlo è il fatto che l’attuale numero 9 della formazione giallonera potrà confrontarsi tra poco più di un mese contro l’Inter, anche per capire a che punto è la propria condizione fisica, certamente calata in quest’ultima annata proprio in virtù dell’età sempre più in forte fase avanzata.

Inter, in programma il 7 agosto all’U-Power Stadium di Monza l’amichevole contro l’Al-Ittihad di Benzema

La formazione di Simone Inzaghi ha già incominciato a programmare la prossima stagione e di conseguenza anche alcuni test amichevoli da poter affrontare ancor prima che prenda il via la regular season in formato 2024-25.

Negli allenamenti congiunti che i nerazzurri andranno a disputare tra poco più di un mese spicca quello in programma il prossimo 7 agosto all’U-Power Stadium di Monza contro l’Al-Ittihad di Karim Benzema. A riferirlo è il portale ‘Monzanews.it’, fonte secondo cui il club meneghino avrebbe dovuto affrontare in precedenza l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e del grande ex Marcelo Brozovic, proprio come accaduto già nella passata estate. Alla fine, però, la squadra neo Campione d’Italia ha optato per quest’altro tipo di appuntamento, il cui orario di partenza è fissato alle 20:30, salvo variazioni.