Addio Inter, va via a zero e si trasferisce gratis a Torino!

Sul fronte delle uscite il club nerazzurro fa i conti col contratto in scadenza del prezioso jolly: c’è Torino nel futuro

Sono ormai settimane che Beppe Marotta sta muovendo i suoi fili per regalare a Simone Inzaghi una rosa che sia sempre più competitiva in vista dei probanti impegni che attendono il club Campione d’Italia in carica. Nella prossima, imminente, stagione, non ci sarà infatti solo da difendere il titolo conquistato con tanto merito l’anno scorso.



La nuova Champions League rappresenterà un ottimo banco di prova per le ambizioni dei meneghini, per non parlare dell’affascinante Mondiale per Club che prenderà il via a giugno del 2025. La dirigenza nerazzurra si è mossa con largo anticipo per mettere a segno i primi colpi che ovviamente, come ormai da modus operandi conclamato, sono stati messi a segno senza pagare il costo del cartellino. Piotr Zielinski e Mehdi Taremi sono i primi rinforzi della squadra nerazzurra, con tante altre trattative sulle quali l’Inter affonderà il colpo magari più in là.

Poi c’è il capitolo cessioni: alcune inevitabili – parliamo di Sanchez e Correa – altre sempre più possibili (Dumfries è sempre corteggiato dalla Premier League, mentre Arnautovic non ha convinto nella sua esperienza di ritorno a Milano), altre ancora futuribili. Tra queste ultime spunta la situazione di uno dei giocatori più utili alla causa: uno che, grazie alla sua duttilità si è rivelato elemento prezioso nell’economia delle rotazioni di mister Inzaghi.

Darmian, c’è il ritorno a casa: addio a ‘zero’

Trasferitosi all’Inter all’inizio della stagione 2020/21 – quella dello scudetto vinto nel secondo anno di Antonio Conte – nello scetticismo generale, Matteo Darmian si è meritato sul campo, grazie anche ad una professionalità esemplare, la stima di tutto il popolo nerazzurro.

Voluto fortemente dall’allenatore salentino, l’ex Manchester United si è rivelato un jolly di rara importanza. Schierabile indifferentemente come ‘braccetto’ di destra nella difesa a tre e come esterno (a destra o a sinistra) nel centrocampo a cinque, il classe 1989 ha sempre fatto il suo. Andando spesso oltre le più rosee aspettative.

Titolare di un contratto in scadenza a giugno del 2025, l’ex Torino potrebbe fare il suo ritorno nella città della Mole alla scadenza naturale dell’accordo coi nerazzurri. Difficile (ma non impossibile) infatti che, a quasi 36 anni, la dirigenza gli possa proporre un ulteriore allungamento della sua proficua esperienza milanese. Darmian, che grazie alle ottime prestazioni in maglia granata dal 2011 al 2015 si meritò anche la chiamata del blasonato United, potrebbe così chiudere la sua carriera in granata.