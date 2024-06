Da Euro 2024 a Milano: Inter, nome a sorpresa per l’attacco

I nerazzurri sono ancora in cerca di un nuovo rinforzo offensivo, occhio perchè potrebbe anche finire per prendere quota questo tipo di scenario già nelle prossime settimane

Marotta, Ausilio e la restante parte della dirigenza meneghina sono alla ricerca di un nuovo profilo offensivo da poter regalare in estate al tecnico Simone Inzaghi, con quest’ultimo che ha espressamente domandato l’acquisto di Albert Gudmundsson per il proprio attacco.

A complicare le cose è non tanto la valutazione che ne fa il Genoa del proprio numero 11 (che non lascerà la Liguria per meno di 30 milioni di euro) quanto la forte concorrenza che vi è per il classe ’97. Vero, la seguente operazione di mercato potrebbe anche finire per raggiungere la fumata bianca nelle prossime settimane, ma a prescindere, un’ipotesi di cui tener conto, è quella che qualche altro agente possa presentarsi nuovamente all’interno della sede dell’Inter nelle prossime settimane, come già accaduto nei giorni scorsi col procuratore di En-Nesyri del resto, figura che ha di fatto sponsorizzato alcuni dei propri assistiti, tra questi l’attaccante marocchino. Occhio, a tal proposito, anche al nome di Georges Mikautadze.

Mikautadze proposto all’Inter: possono provarci gli agenti

E’ quello di Georges Mikautadze il nome che potrebbe finire per essere proposto tramite agenti all’Inter nelle prossime settimane.

Il classe ’00, che ha realizzato 13 reti e 4 assist nelle 20 presenze racimolate nella scorsa edizione di Ligue 1, è infatti riuscito a mettersi in grossissima evidenza in questa prima parte di Europeo, risultando per l’appunto il capocannoniere di questa fase a gironi. Ammontano a 3, in tal senso, i gol messi a registro in altrettante apparizioni dal giovane prodotto del vivaio del Metz, legato a sua volta all’Ajax da un accordo valido sino a giugno 2028. Tutti gli indizi fanno però pensare che il giovane e forte centravanti georgiano possa finire per cambiare divisa già in estate, complice naturalmente il grande momento di forma che il ragazzo sta vivendo a Euro 2024.