Ecco il nuovo rinforzo per l’Inter: “Sbarcato nella notte dalla Turchia”

I nerazzurri questa scenderanno in campo contro il Milan nel derby di Coppa Italia. Intanto Inzaghi è pronto a contare su un nuovo rinforzo

È tempo di derby in casa Inter. L’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan rappresenta la grande occasione per ribaltare una stagione stregata almeno per quanto riguarda la stracittadina. Quest’anno i rossoneri sembrano un tabù difficile da sfatare, ma ad Appiano Gentile si ha la consapevolezza che ci sono tutte le qualità per portare a casa la qualificazione e continuare a rimanere in corsa per il Triplete.

Naturalmente il tecnico piacentino dovrà fare i conti anche con un po’ di emergenza. Solo uno di quelli in dubbio ha recuperato. Tutti gli altri resteranno fuori almeno fino al prossimo weekend. Non sicuramente una buona notizia per l’allenatore, costretto a scelte forzate in alcuni ruoli. E intanto c’è una novità molto importante per quanto riguarda i convocati.

Inter: convocato il giovane Lavelli

L’emergenza in attacco ha costretto Inzaghi a fare ricorso alla Primavera. Infatti, viste le assenze di Lautaro e Taremi, in panchina con l’Inter ci sarà il baby attaccante Lavelli. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport, il classe 2006 “è arrivato nella notte dalla Turchia” dove ieri ha giocato 15 minuti negli sfortunati quarti di finale di Youth League persi dalla squadra di Zanchetta contro il Trabzonspor.

Le possibili scelte di Inzaghi

Inzaghi ha praticamente sciolto gli ultimi dubbi per quanto riguarda la formazione. La novità importante è sicuramente quella di de Vrij dall’inizio. L’olandese con un solo allenamento effettuato ha sbaragliato la concorrenza di Acerbi e partirà regolarmente dal 1′ contro il Milan.

Con lui in difesa ci saranno Bastoni e Bisseck, preferito a Pavard, mentre in porta spazio per Martinez. A centrocampo Calhanoglu in cabina di regia. Barella, squalificato in campionato, darà un turno di riposo Mkhitaryan spostando la sua posizione sul centrosinistra mentre dall’altra parte Frattesi. Darmian e Carlos Augusto sugli esterni di centrocampo.

In attacco Thuram è inamovibile. Correa sembra aver vinto la concorrenza di Arnautovic con l’austriaco che è l’unica scelta dalla panchina se non si considera il giovane Lavelli.

Milan-Inter: le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Milan-Inter:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez T.; Reijnders, Fofana; Musah, Pulisic, Leao; Abraham. All. Conceicao

Inter (3-5-2): Martinez J.; Bisseck, de Vrij, Bastoni A.; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Correa. All. Inzaghi S.