Otto giornate di squalifica: la decisione su Inzaghi scatena i tifosi

C’era grande attesa per la decisione del Giudice Sportivo nei confronti del tecnico nerazzurro dopo l’espulsione rimediata contro l’Udinese

Continua a far discutere il rosso dato a Simone Inzaghi in Inter-Udinese. Una decisione arrivata dopo ore di polemiche per un trattamento diverso tra il tecnico nerazzurro e Igor Tudor. Sui social in molti avevano evidenziato come l’allenatore nerazzurro in più di un’occasione aveva superato il limite dell’area tecnica senza essere sanzionato. Nell’ultimo match giocato a San Siro, però, non è arrivato solamente il giallo.

Il tecnico piacentino, come ammesso da lui stesso in conferenza stampa, ha esagerato con le proteste prendendosi l’espulsione. Un rosso che ha tenuto in ansia i tifosi nerazzurri e la società sulle giornate di squalifica. Il grande rischio, infatti, era quella di subire una stangata importante e nelle scorse ore è arrivata la decisione definitiva da parte del Giudice Sportivo.

Inzaghi e la decisione del Giudice Sportivo

La decisione del Giudice Sportivo era attesa non solo da Simone Inzaghi, ma anche dai tifosi delle altre squadre. In molti si aspettavano una sanzione dura ed esemplare. Alla fine, però, le speranze di questi ultimi sono svanite. Per il tecnico nerazzurro è arrivata una squalifica secondo il regolamento e per questo motivo sui social si è scatenata una nuova polemica.

Una giornata di squalifica per Inzaghi

Una sola giornata di squalifica per Inzaghi. La sanzione poteva essere anche un po’ più dura (si pensava a due turni di stop, ndr), ma alla fine il Giudice Sportivo ha deciso di adottare una linea morbida facendo saltare al tecnico solo la trasferta di Parma. Un qualcosa che potrebbe rappresentare un precedente anche se resta da capire cosa Chiffi ha scritto sul referto.

In totale sono otto gli squalificati per un turno dal Giudice Sportivo e non ci sono particolari sorprese. Rimanendo in casa nerazzurra non sarà a Parma Barella, diffidato e ammonito contro l’Udinese. Una assenza pesante considerato che in casa Napoli sono tutti a disposizione di Conte. L’unico assente contro il Bologna sarà proprio il tecnico, fermato un turno dal Giudice Sportivo.

Il lungo elenco viene chiuso dal milanista Jimenez, dal romanista Saelemaekers, dal laziale Guendouzi e dai due giocatori dell’Empoli Gyasi e Fazzini, con quest’ultimo che è stato l’unico espulso nello scorso turno di campionato.

Inter: Inzaghi salterà solo Parma

Ad Appiano Gentile hanno tirato un sospiro di sollievo una volta uscite le decisioni del Giudice Sportivo. Inzaghi salterà solamente la sfida contro il Parma. Ritornerà in panchina in campionato il weekend successivo.