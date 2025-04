Sgarbo di Marotta alla Juve: il nuovo Huijsen va all’Inter

Anche i nerazzurri, come Milan e Napoli, sulle tracce dell’ex difensore bianconero. Potrebbe ambire al salto di qualità sulla scia dello spagnolo

Neanche trascorso un anno dall’approdo in Premier League, Dean Huijsen ha già scritto il proprio nome degli annali del Bournemouth. Diventando, per la prima volta nella storia del club, il più giovane calciatore ad aver segnato un gol con la maglia delle Cherries nel massimo campionato inglese.

Decisamente un grande traguardo per un difensore centrale, tagliato a soli diciannove anni d’età. Eppure dallo spagnolo ex Juventus non ci si poteva aspettare altrimenti: ha portato con sé oltremanica quel vizietto del gol che lo aveva già contraddistinto nella brevissima, ma intensa, parentesi in prestito alla Roma.

Le sue gesta, oltre alla sua duttilità, non sono passate inosservate agli occhi delle big. Dal Real Madrid al Liverpool, passando per il Chelsea che sarebbe disposto a sborsare 60 milioni di euro di clausola, pur di portarlo in squadra il prossimo anno.

Sulle sue tracce, forse con un pizzico di rammarico, non potrebbero dunque tornare affatto squadre italiane, per motivazioni legate soprattutto ai costi di gestione dell’operazione di trasferimento.

Ma al suo posto, qualcuno avrebbe preso di mira una papabile alternativa che potrebbe, sulla scia di Huijsen, puntare adesso al salto di qualità definitivo. Trattasi del difensore centrale belga Koni De Winter, attualmente in forze al Genoa.

De Winter come Huijsen, l’ex prodotto bianconero fa gola in Serie A

Ormai alla sua seconda stagione con indosso la maglia del Grifone, De Winter ha dimostrato di possedere tutte le qualità tipiche del difensore centrale moderno. Abile nell’impostazione, rapido nelle letture e sfruttabile persino in situazioni di gioco maggiormente offensive.

Dall’alto di queste caratteristiche, sarebbe praticamente un profilo perfetto per l’Inter di Simone Inzaghi, ancora a caccia di un centrale giovane da poter inserire all’interno dell’organico dalla prossima stagione, con il benestare di Oaktree.

L’Inter è di fatto una delle candidate a strappare il difensore al Genoa nella prossima sessione di mercato, sebbene resti ben salda l’ombra della Juventus, sua ex squadra.

Di recente si sono intensificate anche le pressioni di altre realtà importanti del campionato di Serie A, fra cui spiccano su tutte Milan e Napoli. La base d’asta potrebbe dunque partire da circa 25 milioni di euro, modellabili sulla base di bonus aggiuntivi al momento della firma.