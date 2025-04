Inter, frattura al piede e 2 mesi di stop: la stagione è finita

L’Inter non perdeva 2 partite consecutive dal marzo 2023: ora bisogna concentrarsi sul campionato, ma la squadra è stanca

Dopo la sconfitta in Coppa Italia, in semifinale, domenica 27, alle 15, l’Inter ospiterà la Roma al Meazza. Il 30 giocherà in Spagna, contro il Barcellona, per la prima semifinale di Champions. Sabato 3 maggio, c’è Inter-Verona. Il 6 c’è Inter-Barcellona. L’11 è la volta di Torino-Inter. Si rifiata fino al 18, per Inter-Lazio. L’altra gara sicura è l’ultima di campionato: Como-Inter, in programma il 25 maggio.

E l’Inter non può più perdere se vuole continuare a lottare per lo Scudetto. Parlavamo del marzo 2023, quando i nerazzurri persero per 0-1 prima contro la Juventus e poi con la Fiorentina. Ora, due anni dopo, è arrivata la sconfitta per 1-0 contro il Bologna in campionato e poi c’è stato il cocente 0-3 nel derby di Coppa Italia.

Finire con zero trofei sarebbe un fallimento? A oggi, l’Inter non può ritenersi soddisfatta: ha perso malamente la Supercoppa, ha perso punti in campionato contro Milan, Juve e Napoli. E in Coppa Italia è poi arrivata un’altra mazzata: una sconfitta sonora contro un Milan nono in classifica. Chi parla di percorso esaltante e grandi prestazioni in Champions non tiene conto del fatto che in una società come l’Inter i risultati vengono prima di tutto.

Per ora, i nerazzurri sono ancora primi in campionato e in semifinale di Champions. Le tragedie e i processi, nel caso, si affronteranno fra un mese. Al momento bisogna soltanto serrare le fila, e tirare fuori tutto ciò che si ha: la forza residua, l’orgoglio, la rabbia, la passione.

L’ultima col Como: l’Inter è ancora in corsa per lo Scudetto?

Oltre alla stanchezza, peseranno gli infortuni. A oggi sono ancora out Thuram, Dumfries e Zielinski. Inzaghi spera di poterli recuperare al 100% per la sfida in Champions. Tanti giocatori sembrano stanchi o fuori forma: da Dimarco a Bastoni, da Lautaro ad Arnautovic…

Fra un mese si giocherà appunto contro il Como, e l’Inter saprà se avrà buttato l’ennesimo campionato alle ortiche o avrà reagito alle mazzate di aprile e alla stanchezza tirando fuori gli attributi di cui parlava capitan Lautaro dopo la vittoria in Champions contro il Bayern Monaco.

Il Como sembra virtualmente salvo. E, in proiezione, per la partita contro l’Inter, Cesc Fabregas potrebbe anche dar spazio alle riserve. In campo, di sicuro, non ci sarà uno dei giocatori più in forma dei lariani. Un ragazzo che ultimamente è stato accostato anche all’Inter. E, no: non si tratta di Nico Paz.

Stop per Diao, il jolly che piace anche ai nerazzurri

L’assente sarà il diciannovenne Assan Diao, arrivato a otto goal nonostante sia sbarcato in Italia soltanto a gennaio. L’attaccante senegalese si è infortunato a un piede e dovrà operarsi. Lo stop ipotizzato è di almeno due mesi. Il Como ha infatti annunciato è stato subito sottoposto a un’operazione per una frattura.

Il giovane senegalese, scuola Betis, è nato calcisticamente come centrocampista. Al Como, che lo ha pagato 12 milioni di euro, si è trasformato in un’ala molto forte, adatto anche al ruolo di seconda punta.

Potrebbe essere convertito anche in un laterale a tutta fascia: sa crossare, giocare con i due piedi, è veloce e si rivela molto positivo nella conduzione di palla