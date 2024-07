Inter, ansia De Vrij: il tradimento è dietro l’angolo

Movimenti di mercato attorno al veterano nerazzurro: se non si trova l’accordo l’olandese potrebbe lasciare a ‘zero’ tra 12 mesi

Proprio un anno fa, di questi tempi, Stefan de Vrij si apprestava a diventare un giocatore libero da vincoli contrattuali. L’accordo con l’Inter, in scadenza il 30 giugno del 2023, era rimasto lì, oggetto di una trattativa tra le parti che faticava a decollare.

Indiscrezioni riportate da ambienti molto vicini alle vicende nerazzurre avevano riferito di un calciatore tranquillo e fiducioso sul proseguire un matrimonio iniziato nell’estate del 2018, quando l’olandese si trasferì a Milano dalla Lazio senza che il passaggio avesse comportato un esborso per il costo del cartellino.

Era l’Inter pre-Marotta, quella che proprio nella stagione precedente – grazie ad una rocambolesca vittoria ottenuta all’Olimpico contro la Lazio, rivale diretta per l’ultimo posto utile in Champions League – aveva posto le basi per il ritorno nell’Europa che conta. E per un progresso continuo, in termini di risultati e status, che poi avrebbe portato la Beneamata a conquistare trofei su trofei in Italia. Arrivando anche, nel 2023, a disputare una finale di Champions League.

Dopo esser stato, per diversi mesi, accreditato di una partenza direzione Premier League alla scadenza del contratto, de Vrij riuscì a trovare l’intesa con l’Inter: contratto allungato per altre due stagioni e reciproca soddisfazione tra le parti, come lo stesso club meneghino pubblicizzò con un post sui social.

Oggi, estate 2024, il problema non è perdere eventualmente il calciatore a zero nell’immediato, quanto fare i conti con l’interessamento di una società italiana che pare fare sul serio per il difensore centrale.

De Vrij, futuro segnato: la Roma non ha fretta

Le cronache di mercato, oltre a riportare la notizia che nel 2025, quando l’attuale accordo sarà scaduto, la Juve dovrebbe fare un tentativo per il classe ’92, riferiscono di un’altra big italiana che de Vrij lo vorrebbe subito. A partire dal 2024/25.

Si tratterebbe della Roma di Daniele De Rossi, che sta tentando, senza compromettere del tutto le finanze societarie, di fare un’ottima campagna acquisti in vista della nuova stagione. L’intenzione è quella di strappare l’olandese all’Inter, con la promessa – che potrebbe allettare non poco il 32enne – di un posto da titolare. Di un ruolo da protagonista in una piazza dalle grandi ambizioni e dal grande seguito di tifosi appassionati.

Nell’ultimo anno e mezzo de Vrij ha certamente pagato la definitiva consacrazione di Alessandro Bastoni ma anche la grande affidabilità di Francesco Acerbi, il forte difensore – anch’egli ex Lazio – fortemente voluto da Simone Inzaghi. Insomma la titolarità – una volta garantita da Antonio Conte ma anche dal tecnico piacentino quanto meno nei primi 18 mesi – non è affatto garantita.

Se il pressing della Roma sul calciatore oranje non dovesse andare a buon fine nella sessione estiva di scambi, il club giallorosso si riserva una corsia preferenziale per giugno 2025. Quando de Vrij si libererà a costo zero. Stavolta per davvero.