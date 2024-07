Brutto infortunio Buchanan: UFFICIALE, portato via in ambulanza

Duro colpo per l’Inter e la Nazionale Canadese, l’esterno destro Buchanan esce dal campo aiutato dai soccorritori per un grave infortunio di gioco accusato alla gamba

Tutte le attenzioni dell’Inter sono adesso rivolte verso Tajon Buchanan. Il calciatore nerazzurro, prelevato dal Club Brugge lo scorso gennaio allo scopo di tamponare l’assenza di Juan Cuadrado ed offrire nuovi spunti offensivi a Simone Inzaghi lungo le corsie esterne, è stato convocato dalla Nazionale Canadese per prendere parte agli impegni internazionali in Copa America in corso di svolgimento in questi giorni negli USA.

Dopo un avvio tutt’altro che negativo nella competizione americana, il calciatore ha sostenuto la seduta di allenamento odierna propedeutica per la sfida dei quarti di finale contro il Venezuela, in programma il prossimo sabato. Ciononostante qualcosa è andato decisamente storto: l’allenamento della Nazionale Canadese è stato sospeso a causa di un grave infortunio rimediato da Buchanan alla gamba. Ad averlo riportato è stata la stessa Federazione a mezzo di un comunicato ufficiale prontamente lanciato sui canali social.

Buchanan ko in allenamento e apprensione Inter, infortunio grave con il Canada

Stando alle prime ricostruzioni, Buchanan è stato prontamente soccorso dai medici del posto e trasportato in ambulanza all’istituto ospedaliero più vicino per ulteriori accertamenti.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, ma sembrerebbe esser qualcosa di piuttosto importante. Motivo per cui anche l’Inter è adesso in forte apprensione per il proprio calciatore a ridosso della fase iniziale precampionato che penderà il via intorno alla prossima metà di luglio sui campetti d’allenamento di Appiano Gentile.