È innamorato di lui, Inter costretta a cederlo: scambio inatteso in Serie A

L’Inter è costretta a cedere un calciatore dalle grandi speranze: attenzione allo scambio in Serie A

Le sirene della Serie A possono cambiare i piani dell’Inter sul calciomercato e con pochi margini per tornare indietro. Il diktat di Oaktree è chiaro e impone a Beppe Marotta e alla squadra mercato di centellinare le spese, per cui cedere resta una priorità, in modo da poter reinvestire sui profili selezionati in entrata.

Uno dei calciatori con cui i nerazzurri potrebbero aumentare il loro bottino è sicuramente Valentin Carboni. Attualmente impegnato con l’Argentina in Copa America, per strapparlo alla Beneamata serviranno 30 milioni più bonus, per arrivare almeno a 35 – questa la cifra fissata dalla società che ha già respinto l’assalto dell’Atalanta. Con i soldi ricavati dal giovanissimo fantasista, al Monza nell’ultima stagione, si può tentare l’assalto ad Albert Gudmundsson, che ha già espresso la sua preferenza per i nerazzurri.

Tenendo conto che anche all’estero diversi club hanno messo Valentin Carboni nel mirino, attenzione al pressing della Fiorentina. La Viola ha già cercato di arrivare all’argentino in passato, ma si è vista rifiutare una prima importante offerta dall’Inter. Presto le cose potrebbero cambiare.

La Fiorentina ci prova (ancora) per Carboni: proposto lo scambio

L’arrivo di Raffaele Palladino è uno sponsor importante per pensare di tentare un altro assalto al mancino purissimo di proprietà dell’Inter. A Monza, anche grazie al tecnico, è cresciuto molto tecnicamente, mostrando sprazzi del suo gioco e qualità non così semplici da trovare a quell’età.

L’ex tecnico brianzolo ne ha sempre parlato benissimo ed è innamorato di lui, motivo per cui chiederà a Commisso di fare un altro tentativo pur di portarlo in Toscana. Ma il presidente non ha intenzione di investire la cifra richiesta dai campioni d’Italia, per cui la Viola potrebbe tentare di inserire Michael Kayode come contropartita, con una valutazione da 15 milioni di euro.

Vista l’età di Darmian, Marotta potrebbe essere tentato di inserire un’alternativa giovane nel parco giocatori sulla fascia destra e aveva già messo il terzino nel mirino. Lo scambio resta comunque difficile da realizzare in partenza, soprattutto per la differenza di valutazione che fanno i due club e anche perché l’Inter vorrebbe monetizzare il più possibile dall’addio di Carboni – per cui cercherebbero inserire in tutti i modi la clausola di riacquisto – per poi reinvestire su Gudmundsson o un altro centrale.