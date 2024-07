Svolta Dumfries, firma in tempi brevi: le cifre dell’accordo

Il futuro di Denzel Dumfries sta prendendo una direzione ben precisa: ci sono grandi novità per l’esterno destro, sempre più vicino alla firma

Simone Inzaghi ha avuto delle gerarchie ben precise sulla fascia destra per la scorsa stagione, con Matteo Darmian e Denzel Dumfries pronti ad alternarsi in base alla necessità, ma spesso con la scelta che è ricaduta sull’ex Manchester United, capace di dare maggiore equilibrio in difesa.

Per questa ragione e per il contratto in scadenza a giugno 2025, in tanti hanno parlato di addio imminente per il laterale destro, con le sirene dalla Premier League pronte a risuonare – il Manchester United ha sempre seguito il calciatore e anche l’Aston Villa l’aveva aggiunto alla sua lista. In realtà, nonostante i tanti richiami in campo, il tecnico piacentino è sempre stato ben felice dell’apporto che l’ex PSV ha dato alla causa, risultando prezioso in termini di gol e assist, nonostante la poca pulizia tecnica.

La validità del calciatore, ora impegnato con l’Olanda a Euro 2024, è stata confermata anche da Piero Ausilio ai microfoni di ‘Sky’: “A volte viene sottovalutato, ha dato un grande contributo all’Inter e ha sempre accettato tutte le scelte con grande professionalità”, ha sottolineato il dirigente.

Ausilio trattiene Dumfries: vicino l’accordo con l’Inter per il rinnovo

Ma le dichiarazioni di Ausilio non si sono fermate qui: “Sia noi che lui vorremmo trovare un accordo per un nuovo contratto, ha detto una verità. Scade nel 2025, l’idea è di allungarlo e migliorarlo, trovando una soluzione che vada bene a tutti”.

Nel gergo del calciomercato, sono parole che lasciano pensare a una firma sempre più vicina, che magari verrà messa nero su bianco dopo la fine degli Europei, sicuramente prima dell’inizio della prossima Serie A. L’Inter non si è mai discostata dall’offerta da 4 milioni più bonus e resterà intorno a quella cifra, nonostante la richiesta iniziale dell’olandese fosse di 5,5 milioni.

L’accordo dovrebbe essere allungato fino al 2028, quindi tre stagioni in più con in nerazzurri e quattro in totale, di fatto 32 milioni di spesa al lordo per il club di Milano. Di certo, ora le parti si sono convinti ad andare avanti insieme e nei prossimi giorni cercheranno di trovare l’accordo finale. Dopo Barella e Lautaro Martinez, l’Inter è pronta a blindare un altro big, rendendolo sempre più centrale nel progetto di Inzaghi.