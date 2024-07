A Milano nelle prossime ore: autorizzate le visite con l’Inter

Sta per diventare ufficialmente dell’Inter: prima tappa la clinica Humanitas di Rozzano, seconda il centro Coni di Milano per l’idoneità sportiva

L’Inter ha chiuso il terzo colpo di questa sua campagna acquisti estiva. Zielinski e Taremi, presi entrambi a zero, sono stati i primi due: sia il polacco che l’iraniano hanno già firmato, rispettivamente un triennale con opzione e un biennale sempre con la possibilità di una ulteriore stagione. L’ex bomber del Porto si è tagliato le ferie tanta è la voglia di iniziare l’avventura in nerazzurro: come raccolto da Interlive.it, sarà presente già al raduno del 13 luglio.

Il terzo affare del calciomercato interista è Josep Martinez, portiere spagnolo preso dal Genoa per circa 15 milioni di euro bonus inclusi. Risolte le ultime questioni col club ligure, nelle prossime ore è atteso a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto di cinque anni da 1,5 milioni di euro netti, circa 3 milioni lordi per il club adesso di Oaktree.

A meno di nuovi cambiamenti, Martinez effettuerà i test medici nella giornata di domani: prima tappa la clinica Humanitas di Rozzano, seconda il centro Coni di Milano per l’idoneità sportiva. Alla fine il passaggio in sede, a viale della Liberazione, per l’autografo e l’ufficialità del suo trasferimento dal Genoa all’Inter.

L’Inter ha affondato il colpo per Martinez dopo aver abbandonato definitivamente la pista Bento, che aveva la priorità come abbiamo scritto in questi mesi. L’Athletico Paranaense ha chiesto però molto più dei 15 milioni che aveva intenzione di spendere la società, così Ausilio ha virato sull’ispanico seguito per tutta la scorsa stagione con feedback molto positivi.

Inter, Martinez promosso da Inzaghi: vice e poi erede di Sommer

Martinez è stato ‘promosso’ da Inzaghi, il quale apprezza in primis la sua abilità nel gioco con i piedi. L’ex Las Palmas ha margini di miglioramento e inizierà come vice di Sommer, ma alla lunga – se le prestazioni saranno all’altezza – è destinato a soffiare all’elvetico i galloni da titolare.

Nei piani il posto da numero 1 dovrebbe averlo a partire della stagione 2025/2026, ma non è escluso che questo passaggio possa avvenire già durante la prossima, come accaduto nel 2022/2023 con Onana e Handanovic. L’allenatore di quell’Inter era sempre Inzaghi, ‘accontentato’ con l’acquisto di un secondo portiere di valore e affidabile in vista dei tanti impegni che occuperanno il calendario nerazzurro dell’anno venturo.