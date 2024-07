Ko Buchanan e dietrofront per Cuadrado: ecco la verità

Il terribile infortunio di Buchanan riscrive anche il calciomercato dell’Inter: tutta la verità sulla possibile permanenza di Cuadrado

Nella serata italiana di ieri, tutto il mondo Inter ha iniziato a tremare. Sì, perché Tajon Buchanan si è fratturato la tibia e, di conseguenza, resterà lontano dai campi per diversi mesi, almeno fino a novembre. Ovviamente, dispiace per il laterale esterno, che si opererà domani e a cui Simone Inzaghi aveva concesso un minutaggio in crescendo nella scorsa stagione e che da agosto in poi sarebbe potuto essere una risorsa utile nelle rotazioni.

La sua capacità in dribbling non è così semplice da trovare nella rosa nerazzurra, per cui la società sta già vagliando diverse alternative sul calciomercato, almeno per tamponare il ruolo di esterno a tutta fascia a sinistra nel 3-5-2. Oltre ai profili a zero di Marcos Alonso e Kurzawa, diversi calciatori sono già sulla lista di Marotta e Ausilio, con l’esigenza di dare un’occhiata al bilancio e non spendere gran parte del budget rimasto su questo colpo.

Non c’è necessità di acquistare un calciatore di prospettiva, ma la voglia di tamponare un’esigenza immediata, che garantisca maggiori soluzioni a Inzaghi nella prima parte di stagione. Per questo, nelle ultime ore si parla di una possibile permanenza di Juan Cuadrado: ecco come stanno davvero le cose.

No a Cuadrado per sostituire Buchanan: la linea dell’Inter

Contrariamente a quanto alcuni hanno scritto o pronosticato, l’esterno colombiano non è una pista presa in considerazione dall’Inter per sostituire Buchanan. È vero che le qualità in dribbling dell’ex Juve non sono di poco conto e che alla fine sono state appianate le dirigenze ambientali per il passato da bianconero doc, anche grazie all’intermediazioni dei senatori nerazzurri, ma Marotta e Ausilio non sono affatto convinti di puntare su di lui.

Nella scorsa stagione, è stato a lungo lontano dai campi per via di un lungo infortunio – ha dovuto anche operarsi – e Buchanan era arrivato anche per sostituire le sue caratteristiche. Sta di fatto che non c’è fiducia sulle sue condizioni fisiche, per cui il suo contratto non verrà rinnovato e dovrà trovare una nuova destinazione per continuare a giocare, probabilmente lontano dall’Italia.

Sono altri i profili che l’Inter sta valutando e le voci che parlano di un rinnovo annuale per Cuadrado non sono, quindi, da prendere in considerazione. La sua esperienza a Milano è finita e rianimarla non avrebbe molto senso.