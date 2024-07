Marotta mette a segno un altro capolavoro, arriva a zero dal Manchester City

L’abile dirigente nerazzurro sta già seminando in vista dell’ennesimo colpo gratis della sua gestione: stavolta si pesca a casa Guardiola

Se lo chiamano ‘Condor’ – un soprannome che nel corso della sua ultratrentennale carriera si era meritato prima di lui Adriano Galliani – un motivo ci sarà. Quasi ossessionato da tutte le situazioni che ama definire ‘occasioni di mercato’, Beppe Marotta si è ormai specializzato in una certa tipologia di colpi: quella dei profili a costo zero.

Da quando l’attuale Ad nerazzurro ha preso le redini del mercato del club sono del resto arrivati ad Appiano Gentile giocatori come Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Andre Onana, Marcus Thuram e anche Davy Klaassen, forse l’unico a non aver reso secondo le supposte aspettative di dirigenza e tecnico.

La nuova stagione, quella che verrà disputata con due stelle sul petto, ha già visto l’arrivo a costo zero di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi: non esattamente due profili di secondo livello. Ma il ‘Condor’ è già, anzi sempre, un passo avanti a tutti. L’ex Dg della Juve ha già messo in agenda alcuni tra i più prestigiosi nomi che potrebbero diventare free agent a giugno del 2025.

Da Sugawara a Wan-Bissaka passando per Geertruida, spicca il nome di un gioiello di assoluto talento. Uno che nella stagione appena finita ha letteralmente fatto impazzire le difese della Liga spagnola. Un classe 2000 protagonista di una dirompente ascesa, tale da consentirgli di essere convocato in Copa America con la sua nazionale.

Yan Couto, la scadenza a giugno 2025 ingolosisce l’Inter

Un solo gol – al giocatore, tecnicamente un difensore di fascia destra, non si chiede di segnare – ma ben 10 assist negli oltre 2200 minuti giocati in campionato con la maglia del Girona, squadra in cui è stato mandato in prestito dal Manchester City. Tutto questo è Yan Couto, la nuova furia brasiliana della corsia di destra. Quanto di più vicino ci sia a Dani Alves, di cui di fatto è il vero erede.

Dopo la fantastica stagione disputata nel club catalano – la matricola biancorossa ha conquistato una storica qualificazione, la prima della sua storia, alla Champions League – il sudamericano ha attirato l’interesse di tanti grandi club.

Per ora lo stantuffo è tornato a casa, al Manchester City, ma il suo futuro appare nebuloso. Quasi sicuramente Guardiola chiederà al suo Ds di tentare un approccio per un rinnovo di contratto da concludere ben prima della deadline, fissata al 30 giugno prossimo. Il calciatore però potrebbe essere lusingato dal grande interesse manifestato dal club meneghino, sempre più appetito dai big per la sua rinnovata dimensione internazionale. Il ‘Condor’ è pronto a planare dalle parti di Manchester: gli inglesi sono avvertiti…