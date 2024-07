Scambio super con l’Inter, Oristanio più 12 milioni per un Top bianconero

L’Inter continua ad essere molto attiva sul calciomercato. Pronti 12 milioni e il cartellino di Oristanio per l’acquisto di un top bianconero.

Il calciomercato è iniziato ufficialmente da due giorni e sono diverse le trattative pronte ad entrare nel vivo. Tra le squadre più attive c’è sicuramente l’Inter. Sono tre i colpi messi a segno dai nerazzurri, ma non è assolutamente finita qui. La società lavora quotidianamente per completare il prima possibile la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Le priorità del club campione d’Italia sono molto chiare: servono un difensore centrale e una seconda punta. Un doppio acquisto che consentirebbero ad Inzaghi di avere una squadra ancora più completa rispetto a quella dello scorso anno. E uno dei due potrebbe arrivare attraverso uno scambio.

Possibile una offerta intorno ai 12 milioni di euro più il cartellino di un calciatore. Attenzione al nome di Oristanio, ma non possiamo escludere l’inserimento nella trattativa di un altro giocatore attualmente in forza alla squadra nerazzurra.

Calciomercato Inter: Bijol ‘grazie’ a Oristanio, ma c’è un ‘problema’

In difesa possibile un cambio obiettivo in casa Inter. Il nome in pole position è sempre stato quello di Buongiorno, ma il centrale del Torino sembra ormai viaggiare in direzione Napoli. Così per i nerazzurri potrebbe tornare in auge un profilo che piace molto e che è destinato a costare molto di meno rispetto al difensore granata.

Stiamo parlando di Bijol dell’Udinese. Il croato è seguito da tempo da Marotta ed ora il presidente nerazzurro potrebbe mettere sul tavolo una proposta di 12 milioni di euro più il cartellino di un calciatore per convincere i bianconeri a lasciar partire il croato. Un giocatore interista che potrebbe stuzzicare i friulani è sicuramente Oristanio, ma ad oggi sembra molto difficile il suo inserimento nella eventuale trattativa con il club di Udine.

L’ex Cagliari, infatti, è ormai diretto a Venezia. Il club lagunare è pronto a prenderlo a titolo definitivo con l’Inter che manterrebbe una opzione di riacquisto. Una operazione che dovrebbe essere collegata all’approdo in nerazzurro di Tessmann. Il centrocampista americano è sempre più vicino a diventare un giocatore dell’Inter anche se non farà parte della rosa di Simone Inzaghi in questa stagione.

Marotta vorrebbe lasciarlo in prestito al club di Di Francesco, ma il giocatore non è convinto di questa soluzione. In caso di un rifiuto, per lui è pronto il trasferimento a titolo temporaneo in un altro club.