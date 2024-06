L’intesa finale è vicina: doppio colpo Inter in Serie A

Inter scatenata sul calciomercato. I nerazzurri sono vicinissimi a chiudere un doppio colpo in Serie A. Fumata bianca attesa a breve.

Entra nel vivo il calciomercato dell’Inter. In questi ultimi giorni alcune trattative sono entrate nel vivo ed ora la coppia Marotta-Ausilio si prepara a chiudere due colpi importanti sia in ottica presente che futuro. Le trattative sono ormai ben impostate e la fumata bianca dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Un doppio acquisto che rappresenta il terzo e il quarto regalo a Simone Inzaghi (i primi due sono stati Taremi e Zielinski ndr) in questa sessione estiva. La nuova Inter, quindi, inizia a prendere forma e nelle prossime settimane alla corte del tecnico nerazzurro arriveranno altri giocatori. L’obiettivo è quello di rendere la squadra ancora più competitiva rispetto alla scorsa stagione, ma anche di costruire una rosa in grado di poter guardare al futuro con fiducia.

Gli ultimi sono stati giorni importanti per il calciomercato dell’Inter. Dopo la chiusura della vicenda societaria, Oaktree ha dato l’ok a Marotta e Ausilio di accelerare le trattative e altri due colpi sono ormai in dirittura di arrivo. Le operazioni dovrebbero essere concluse nei prossimi giorni e Inzaghi si prepara ad accogliere i nuovi rinforzi.

Uno arriverà subito. Stiamo parlando naturalmente di Josep Martinez. La trattativa è ormai a buon punto e a breve potrebbe esserci la chiusura. Il Genoa chiede 18 milioni, l’Inter ne offre 12-13 più diverse contropartite. Fumata bianca attesa nel giro di qualche giorno e portiere spagnolo che si prepara ad un anno da vice di Sommer e poi, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere lui il portiere titolare nerazzurro.

Dovrà aspettare un anno per sbarcare a Milano Tessmann. Anche la trattativa per il centrocampista americano del Venezia è in via di definizione e presto dovrebbe arrivare l’ufficialità. Operazione da 6-7 milioni più due contropartite. Il regista statunitense, comunque, dovrebbe restare in prestito con il club lagunare fino al termine della stagione e poi approdare alla corte di Simone Inzaghi.

Prima Taremi e Zielinski, ora Martinez e Tessmann. L’Inter ancora prima dell’apertura ufficiale del calciomercato estivo piazza un poker di colpi interessante sia per il presente che per il futuro.

Naturalmente il lavoro di Marotta non è finito qui. Ora testa ad un centrale difensivo e ad una seconda punta e poi si provvederà a puntellare una rosa per renderla ancora più competitiva dello scorso anno.