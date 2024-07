Ansia Thuram, ora in casa Inter è gelo

Come un fulmine a ciel sereno può scoppiare il caso Thuram all’Inter: cala il gelo, così il bomber francese tiene in ansia i nerazzurri

Il destino di Marcus Thuram, un anno fa, è stato scritto. Milano nel suo presente e nel suo futuro, nonostante inizialmente si fosse palesata per lui la sponda rossonera del Naviglio. Solo un’illusione, alla fine il centravanti francese – ma nato in Italia – ha scelto l’Inter.

Una voglia matta di lanciarsi nella nuova ambiziosa avventura, dopo quella formativa durata quattro anni al Borussia Monchengladbach. Marotta, come spesso capita, ci aveva visto lungo. E così dopo l’infortunio del 2022 il suo approdo ad Appiano Gentile è stato solo rimandato di un anno.

La firma a parametro zero ed il popolo nerazzurro che si è subito innamorato delle sue giocate. Il gol capolavoro nel suo primissimo derby e la seconda stella sul petto: Marcus Thuram all’Inter sta vivendo un sogno. Un legame forte, nato negli anni e che si sta consolidando a suon di grandi prestazioni.

Nonostante ciò, proprio a seguito di un rendimento da vero top player, non mancano certamente le pretendenti pronte a farsi avanti per il figlio di Lilian. E così i dubbi, le incertezze sulla permanenza all’Inter dopo appena una stagione tornano a spaventare i tifosi. 46 presenze complessive agli ordini di Inzaghi, con 15 reti e 14 assist tra campionato e coppe. Numeri da urlo.

Thuram via dall’Inter: pagano la clausola?

Lo scenario che i tifosi dell’Inter temono potrebbe – almeno sulla carta – realizzarsi. Marcus Thuram che fa le valigie e saluta la Milano nerazzurra, dopo appena dodici mesi. Un anno di grandi numeri e straordinarie giocate: dal 1 luglio 2024 si è attivata la clausola rescissoria nel contratto della punta transalpina.

85 milioni di euro e l’Inter rischierebbe di ritrovarsi senza il suo centravanti, che spalla a spalla con Lautaro ha mostrato qualità impressionanti. Ma la rosea spegne, quasi sul nascere, ogni timore. È vero, se una grande società dovesse pagare la clausola potrebbe approfittare per prendersi Thuram, ma la volontà di Marcus è chiara: vuole rimanere all’Inter.

Si parla di un forte interessamento del PSG che ha già perso Mbappe e sta correndo ai ripari per potenziare l’attacco di Luis Enrique. E Thuram, in tal senso, sarebbe l’ideale, specie se il muro del Napoli per Kvaratskhelia non dovesse crollare.

La sensazione è quindi che, al di là dell’interesse del club di Al-Khelaifi, il calciatore sia fermamente convinto di rimanere a Milano. E salvo colpi di scena imprevisti, Thuram si unirà ai compagni ad Appiano Gentile dopo le dovute ferie post Euro 2024.

Un tour de force che sta per finire per il figlio d’arte, desideroso di tornare a brillare con addosso la maglia nerazzurra. Con buona pace del PSG e di una clausola rescissoria che, in questo momento, fa meno paura del previsto.