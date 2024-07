Bisseck al Real Madrid: colpo di scena nel mercato dell’Inter

Nonostante il poco spazio trovato in questa stagione con l’Inter, il Real Madrid pensa a Bisseck per rinforzare la propria difesa.

Arrivato all’Inter la scorsa estate, la stagione di Bisseck forse non è andata come il giocatore si aspettava. Il tedesco, infatti, ha avuto qualche difficoltà ad ambientarsi al nostro calcio specialmente nei primi mesi e lo spazio avuto è stato inferiore rispetto alle ipotesi della vigilia. Nonostante questo, il giovane centrale si è fatto trovare pronto ogni volta che ha giocato e questo ha portato diverse squadre a metterlo nel mirino.

E, stando quanto riferito da OkDiario, il difensore tedesco sarebbe finito nei radar anche del Real Madrid. I Blancos in questo calciomercato continueranno con la politica di ringiovanire la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti e in lista c’è anche il centrale dell’Inter. Operazione difficile per diversi motivi, ma gli spagnoli un tentativo con i nerazzurri potrebbero farlo anche solo per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato, attenta Inter: il Real punta Bisseck

Dalla Spagna sono sicuri: il Real Madrid ha messo nel suo radar Bisseck per sostituire Nacho Fernandez. La priorità dei Blancos si chiama Leny Yoro del Lille, ma i 60 milioni richiesti dal club transalpino per il proprio gioiellino stanno portando gli spagnoli a rivolgere le attenzioni sul centrale tedesco dell’Inter. Anche questa è comunque una pista non semplice da percorrere per la squadra allenata da Carlo Ancelotti.

Il centrale, nonostante il poco spazio trovato nella scorsa stagione, ha dato una mano importante ai nerazzurri quando è stato chiamato in causa e Inzaghi punta molto su di lui. Viste le molte partite in programma e anche i problemi fisici di Acerbi e de Vrij, Bisseck la prossima annata potrebbe essere l’arma in più per i nerazzurri e quindi non sarà per nulla semplice per il Real Madrid riuscire a strappare il sì di Marotta alla cessione.

Anche per il classe 2000 molto probabilmente varrà lo stesso ragionamento degli altri giocatori: via solo per una proposta importante. Quindi per portarlo alla corte di Ancelotti il Real Madrid dovrebbe presentarsi con una offerta non inferiore ai 30 milioni di euro. Una cifra alta e vedremo nelle prossime settimane se gli spagnoli decideranno di spenderla oppure no. Un tentativo con l’Inter per capire l’eventualità di questa operazione dovrebbe essere fatto, ma i nerazzurri hanno una posizione molto chiara e difficilmente la cambieranno considerando anche l’importanza del giocatore per Inzaghi