UFFICIALE, Acerbi si è operato: ecco i tempi di recupero

Francesco Acerbi si è sottoposto ad intervento chirurgico di rinforzo della parete inguinale destra. Salterà l’Europeo

Francesco Acerbi si è operato questa mattina per guarire una volta per tutte dalla pubalgia, che lo ha tormentato soprattutto nella seconda parte della stagione. Come noto già da diversi giorni, il difensore dell’Inter salterà l’Europeo di scena in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

“Nella mattinata di oggi Francesco Acerbi è stato sottoposto, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico di rinforzo della parete inguinale destra. L’intervento è perfettamente riuscito”, recita la nota ufficiale del club nerazzurro. Il rientro del classe ’88 è dovrebbe avvenire a metà luglio, giusto in tempo per l’inizio del ritiro estivo.