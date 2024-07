Gratis all’Inter dal City: si inserisce la Juve e salta tutto

La Juventus potrebbe far saltare il trasferimento di un giocatore all’Inter: i bianconeri puntano a chiudere la trattativa in tempi brevi.

Dopo aver assistito alla sfida nella parte centrale dello scorso campionato, il duello tra Inter e Juventus è pronto a spostarsi sul calciomercato. Le due squadre hanno obiettivi in comune e le dirigenze sono al lavoro ormai da tempo per anticipare la concorrenza e dare i rinforzi ai propri tecnici.

Proprio la Juventus nelle prossime settimane potrebbe ‘soffiare’ un giocatore all’Inter. Secondo Tuttosport, i bianconeri sarebbero ritornati con forza sull’obiettivo e avrebbero messo la freccia sui nerazzurri. Giuntoli vorrebbe chiudere il tutto nel giro di poche settimane per mettere a disposizione di Thiago Motta un calciatore di assoluta qualità. I ragionamenti sono in corso e ci attendiamo delle novità già nei prossimi giorni.

Calciomercato: niente Inter, va alla Juventus

L’inserimento improvviso della Juventus cambia le carte in tavola nella corsa al calciatore. L’Inter, secondo le ultime indiscrezioni, era al lavoro sul giocatore in prospettiva. I bianconeri, invece, sarebbero intenzionati a chiudere subito l’operazione e questo rende la strada per Milano ancora più in salita.

Giuntoli non avrebbe intenzione di aspettare la scadenza del contratto di Yan Couto per affondare il colpo. Il difensore brasiliano piace ai bianconeri e il direttore sportivo della Juventus potrebbe bussare già nelle prossime settimane alla porta del Manchester City per capire la fattibilità dell’operazione.

Il club inglese vorrebbe 25 milioni di euro per lasciar partire il proprio giocatore. La Vecchia Signora punterebbe a chiudere con il prestito. Una formula impossibile considerando il contratto in scadenza tra un anno. Quindi le parti ben presto potrebbero mettersi al lavoro per trovare una soluzione: trasferimento a titolo definitivo ad una cifra inferiore oppure passaggio alla Juve temporaneo con il rinnovo con i Citizens.

Due ipotesi che metterebbero fuori dai giochi l’Inter. L’idea dei nerazzurri, infatti, potrebbe essere quella di fare un tentativo per Couto solamente in vista del 2025, quando si libererà a zero. Ipotesi difficile considerando che da parte del club inglese non ci sarebbe l’intenzione di arrivare in scadenza con il difensore.

Nonostante questo, la Serie A potrebbe essere nel futuro dell’ormai ex giocatore del Girona. La Juventus è interessata e valuta la possibilità di portare il vice di Danilo nella nazionale brasiliana a Torino. Possibile a breve un sondaggio con il Manchester City per valutare la fattibilità di questa operazione.