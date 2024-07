Ora è ufficiale: un senatore saluta l’Inter, tifosi delusi

Dopo un percorso di sei anni coronato dal successo, il veterano lascia l’Inter: già ufficializzato il sostituto

‘Niente è per sempre‘, dice il vecchio adagio. Un’aforisma che certamente si applica anche al calcio e ai rapporti di collaborazione professionale – con una buona dose di sentimento e passione – che nel corso degli anni un personaggio intrattiene con un determinato club.

Come sono finite le splendide storie d’amore – solo per citare quelle che hanno maggiormente emozionato i tifosi al di là dei propri colori – tra Javier Zanetti e l’Inter, tra Paolo Maldini e il Milan e tra Francesco Totti e la Roma, ora un altro ‘innamorato’ della maglia, sebbene non possa vantare un’intera carriera con solo due colori addosso, si appresta a lasciare. Anzi, lo ha già fatto.

“Andrea Zanchetta è il nuovo allenatore dell’Inter Primavera. I colori nerazzurri sono nel suo destino dall’età di 13 anni, quando da calciatore ha iniziato il suo cammino all’interno del vivaio interista“, si legge in una nota ufficiale diramata dall’Inter nella giornata del 2 luglio.

Anche ai meno attenti non sarà sfuggito l’altisonante nome che non sarà più alla guida della squadra che lo stesso ex campione nerazzurro ha portato alla conquista dello scudetto Under 19 nel 2021/22.

Chivu, addio dopo sei anni: le parole del rumeno

Dopo aver giocato la sua ultima gara ufficiale da calciatore proprio con la maglia della Beneamata, Cristian Chivu, uno degli eroi del Triplete, ha iniziato la sua avventura come tecnico delle Giovanili dell’Inter. Il percorso iniziato con l’Under 14 lo ha portato a diventare allenatore della squadra Primavera, con la quale è salito sul tetto d’Italia giusto due anni fa.

Gioielli come Giovanni Fabbian e Cesare Casadei sono stati letteralmente plasmati dal tecnico romeno, che è riuscito a portar con sé, nell’ultima categoria delle Giovanili prima della Serie A, ben 10 ragazzi coi quali aveva iniziato a lavorare nel 2018.

“Ho ringraziato tutti per quello che abbiamo fatto in questi sei anni, io ho iniziato il mio percorso con l’Under 14 e alcuni sono ancora qui in Primavera. Mi fa piacere averli visti crescere e mi auguro che diventino giocatori importanti“, le parole che Chivu ha pronunciato già nell’immediato post-partita della semifinale Playoff scudetto persa col Sassuolo, futuro campione d’Italia Primavera.

“Il mio straordinario percorso con l’Inter finisce qui, voglio ringraziare la società che mi ha dato l’opportunità di crescere, sia come giocatore, sia come allenatore. Ringrazierò l’Inter per sempre perché mi ha permesso di realizzare i miei sogni“, ha concluso l’ex difensore centrale, all’occorrenza anche terzino sinistro, di Roma e Ajax.