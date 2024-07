Ritorno pesantissimo all’Inter: Biasin confessa tutto

Il giornalista e tifoso nerazzurro ha parlato di un clamoroso ritorno all’Inter, l’annuncio in diretta lascia di stucco i tifosi

Una manciata di settimane a disposizione per rendere imbattibili la corazzata di Simone Inzaghi. È questo il primissimo pensiero che i vertici di casa Inter stanno portando avanti, con l’idea di rinforzare in maniera oculata la rosa in mano al tecnico di Piacenza. Ed in tal senso, sta spuntando un ritorno davvero incredibile.

Ma andiamo con ordine, perché giocando con largo anticipo sulla concorrenza i nerazzurri si sono già garantiti due talenti assoluti che rimpolperanno centrocampo e attacco. Piotr Zielinski prima, Mehdi Taremi poi: un doppio capolavoro, l’ennesimo a zero, di Beppe Marotta. L’attuale presidente dell’Inter continua a manovrare dalle retrovie le strategie per mantenere alte le ambizioni dei campioni d’Italia in carica che, conquistata la seconda stella, ora puntano a brillare pure in Champions League.

Pessime notizie arrivano dal riitiro del Canada dove Buchanan, che negli ultimi mesi ha piacevolmente stupito la piazza, è stato vittima di un grave infortunio. Stamattina si è operato. La frattura della tibia ed uno stop lunghissimo – almeno 4 mesi – che potrebbe costringere la dirigenza a correre ai ripari sulle corsie laterali proprio per sopperire a tale mancanza. In attacco ha già detto addio a scadenza Alexis Sanchez.

Si valuta poi la possibilità di sostituire, alle giuste condizioni, pure Marko Arnautovic le cui prestazioni hanno abbondantemente deluso nell’anno del suo ritorno. Allo stesso modo il giornalista Fabrizio Biasin, grande sostenitore nerazzurro, ha rivelato una clamorosa opportunità di mercato. Un ritorno all’Inter durante il calciomercato estivo che farebbe certamente impazzire i tifosi: un nome da urlo.

Inter, ritorno pazzesco: l’annuncio spiazza i tifosi

Ha parlato ai microfoni di ‘Cronache di Spogliatoio’ Fabrizio Biasin, e lo ha fatto tirando in ballo un argomento che da qualche tempo appare sempre più caldo per i colori nerazzurri. Si parla di mercato e di Joao Cancelo che dopo il prestito al Barcellona potrebbe essere una grande occasione per rinforzare le fasce della squadra di Inzaghi.

“Io non punterei su Cancelo, anche se tecnicamente è un calciatore fortissimo“, ha ammesso il giornalista apprezzando le doti del calciatore portoghese. Ma Biasin ha frenato ogni possibilità bocciando l’eventuale ritorno dell’ex laterale nerazzurro che ha vestito in prestito la maglia dell’Inter nell stagione 2017/18 prima di essere acquistato per oltre 40 milioni dalla Juventus. “È tra gli esterni più forti che abbia mai visto ma sono contrario ai cavalli di ritorno“.

Nella Milano nerazzurra, e non solo, è capitato spesso e volentieri che grandi calciatori facessero ritorno, ma anche che poi il rendimento non sia risultato effettivamente soddisfacente. Da qui lo scetticismo di Biasin che si è spostato anche sul lato tattico.

“Io non penso che Cancelo abbia il dinamismo richiesto per il 3-5-2 di Inzaghi“, il dubbio mosso dal giornalista evidentemente poco attratto dalla possibilità che il 30enne lusitano, reduce da una buona stagione in prestito dal Manchester City al Barcellona (42 presenze, 4 reti e 5 assist) possa essere la soluzione giusta per rinforzare una rosa già forte, che è stata in grado di dominare in lungo ed in largo in Serie A. E che adesso punta a splendere nuovamente pure in Champions League…