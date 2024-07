Visite mediche per Martinez: poi la firma sul contratto con l’Inter

Martinez costerà all’Inter circa 15 milioni di euro bonus inclusi. Il portiere spagnolo si legherà ai nerazzurri per cinque anni

Josep Martinez è sbarcato ieri sera a Milano per effettuare le visite mediche questa mattina tra l’Humanitas di Rozzano e il centro Coni di Milano, passaggio necessario per ottenere l’idoneità sportiva. Poi il portiere potrà firmare il contratto che lo legherà all’Inter fino a giugno 2029.

Il classe ’98 spagnolo costerà ai nerazzurri circa 15 milioni di euro bonus inclusi. L’ufficialità è attesa nella giornata di lunedì. Inizierà come vice di Sommer, raccogliendo l’eredità dello svizzero – e, dunque, i galloni da titolare – a partire del 2025/2026, anche se non si esclude che questo passaggio possa avvenire anche prima come accadde tra Onana e Handanovic nel 2022/2023.