Blitz per Gudmundsson: 20 milioni più una contropartita

Continua a ingolfarsi la concorrenza per Albert Gudmundsson: per l’islandese sta per arrivare un’offerta da 20 milioni più contropartita

Di recente si era parlato di un inserimento per la Lazio di Claudio Lotito, mentre da più di un mese l’attaccante continua a essere un nome gradito alla dirigenza interista. In Italia, l’islandese piace però anche alla Juve, al Napoli e alla Roma. E poi ci sono le ricche e temibili squadre di Premier League.

Albert Gudmundsson sembra insomma destinato a lasciare il Genoa. L’Inter dovrebbe essere la sua destinazione preferita, ma ci sono club che hanno già fatto qualche passo in avanti con il club ligure. Il Tottenham, per esempio, ha già avuto contatti con il Genoa per l’operazione Dragusin e potrebbe presto presentare un’offerta gradita al direttore sportivo rossoblù Marco Ottolini.

Sembra che anche il Napoli, la Roma e la Lazio abbiano avuto qualche contatto con Ottolini, mentre dal Genoa sono arrivate parole un po’ tese nei confronti dell’Inter (Zangrillo, il presidente del club, ha detto tra il divertito e l’irritato che Marotta vorrebbe l’islandese senza pagare).

Fra le squadre che hanno già discusso con il Grifone per l’attaccante c’è anche la Fiorentina, che a gennaio scorsa è stata vicina a chiudere l’affare. La Viola, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe anche provarci di nuovo. Palladino, il nuovo allenatore del club toscano, vuole due nuovi trequartisti, e Gudmundsson potrebbe essere un obiettivo concreto.

20 milioni più contropartita per Albert Gudmundsson

Con il suo stile di gioco imprevedibile, tutto dribbling e verticalizzazioni illuminanti, ma anche molto fisico, Gudmundsson potrebbe essere sfruttato da Palladino in coppia con Barak sulla trequarti o sfruttato come falso nueve. A gennaio scorso, l’islandese era parso intrigato dalla possibilità di vestirsi di viola, e in questo senso l’offerta del club toscano potrebbe anche convincerlo a rompere gli indugi e a chiedere la cessione.

La Fiorentina dovrebbe quindi riprendere i contatti con il Genoa e provare a chiudere l’affare che era sembrato vicino a poter essere completato. L’accordo, nel mercato di riparazione, non è andato a buon fine perché il Genoa ha pensato che potesse convenire tenere in squadra l’islandese almeno fino a giugno, in modo da poterlo vendere a un prezzo più caro. Anche stavolta la Viola farà retromarcia di fronte alle richieste elevate della società ligure?

Le voci di mercato affermano che Rocco Commisso potrebbe essere pronto a offrire 20 milioni di euro cash più una contropartita per Gudmundsson. L’Inter non ha la liquidità per rispondere con una controfferta. Prima dovrebbe liberarsi degli esuberi ancora in rosa e risolvere la situazione di Arnautovic.

Il Genoa spara alto

Parlare di trattativa fra Fiorentina e Genoa è prematuro. Rispetto a gennaio non sarebbero insomma stati fatti passi in avanti. Anche perché, di fronte a tanti club interessati, al Genoa non conviene interpretare la parte del referente troppo accomodante. E, per ora, infatti, dal Grifone affermano di non voler trattenere l’attaccante ex PSV ma nemmeno di volerlo svendere. Tradotto: la trattativa può partire da un prezzo vicino ai 40 milioni.

Nel contratto rinnovato fino 2027, secondo i meglio informati, ci sarebbe una clausola che comporta un bonus di 5 milioni agli agenti dell’islandese qualora arrivassero offerte oltre i 40 milioni. Il Genoa non ha fretta. E non sembra aver particolare premura nemmeno l’islandese (che per ora è concentrato sugli esiti della propria vicenda processuale). E tutta questa calma potrebbe giocare a favore dell’Inter.

40 milioni per i nerazzurri sono una cifra fuori mercato. La valutazione massima fatta dalla dirigenze nerazzurra per l’obiettivo è ancora sotto i 30 milioni, da pagare in comode rate e attraverso l’inserimento di contropartite.

Quando dimostri di essere un giocatore così talentuoso e versatile e dalla grande personalità, e per di più giochi in una squadra di metà classifica e hai un ingaggio bassino, è ovvio che il tuo nome cominci a essere accostato a tutti i principali club in cerca di rinforzi. Il problema principale è che a ventisette anni, Gudmundsson è visto ancora come una scommessa. Finora è riuscito a giocare soltanto una stagione (l’ultima) a grandi livelli, stupendo l’Europa con prestazioni notevoli, piene di goal, belle giocate e assist.