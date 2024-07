Correa addio definitivo all’Inter: cosa sta succedendo

In casa Inter si lavora con attenzione alle uscite. Nelle ultime ore un club ha chiesto informazioni per Correa, uno degli esuberi nerazzurri.

Non solo entrate. L’Inter lavora anche sulle uscite. Sono diversi i nomi che nelle prossime ore lasceranno i nerazzurri per iniziare una nuova esperienza. Cessioni fondamentali per consentire al club campione d’Italia di liberare posti in rosa per gli arrivi, ma anche per sistemare i conti della società dopo anni non sicuramente semplici.

E tra i giocatori che sono destinati a lasciare l’Inter in questo calciomercato c’è anche Correa. L’argentino, ritornato dal prestito dal Marsiglia, non rientra assolutamente nei piani del proprio tecnico e i nerazzurri sono al lavoro per trovare una soluzione. Non semplice considerando l’ingaggio del Tucu, ma in queste ultime ore un club si è fatto avanti per capire meglio la situazione e la fattibilità di questa operazione.

Calciomercato Inter, addio Correa: le ultime

Arrivato in nerazzurro su richiesta di Inzaghi dopo quanto fatto alla Lazio, l’argentino non ha mai realmente convinto tanto che lo spazio trovato con la maglia dell’Inter è stato sempre poco. Nell’ultima stagione il prestito al Marsiglia per provare a rilanciarsi, ma alla fine il club francese ha preferito non esercitare il diritto di riscatto. Una decisione che ha portato Correa nuovamente a Milano. Un ritorno momentaneo visto che società ed entourage sono al lavoro per trovare una soluzione.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, nelle ultime ore sul giocatore si è fatto avanti l’AEK Atene. Il club greco avrebbe avuto dei contatti con l’Inter per capire la fattibilità dell’operazione. L’ostacolo più grosso da superare al momento sembra essere l’ingaggio dell’argentino.

Per quanto riguarda la formula del trasferimento, i nerazzurri sarebbero disposti a fare una minusvalenza pur di cedere il calciatore a titolo definitivo. Attenzione anche alla possibilità di un rinnovo di un anno e magari un prestito con obbligo di riscatto a condizioni semplici, ma questa ipotesi ad oggi non rientra nei piani di Marotta.

I contatti continueranno nei prossimi giorni per cercare di arrivare alla fumata bianca.. L’AEK Atene ci prova per Correa e da parte dell’Inter non c’è nessuna chiusura al trasferimento. Ora la palla passa direttamente al calciatore, chiamato a fare un piccolo sacrificio economico per iniziare questa nuova avventura in Grecia. Non ci resta che aspettare per capire se si riuscirà a trovare la quadra in questa trattativa.