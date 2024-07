Affare a sorpresa: nuova maglia in Serie A per Correa

L’attaccante argentino, rientrato dal prestito al Marsiglia, potrebbe approdare in un club di Serie A: i nerazzurri gongolano

Esuberi tecnici. Per di più titolari di un ingaggio che pesa sul bilancio della società. L’Inter non è certo l’unico club del massimo campionato a dover fare i conti con problemi di questo tipo, derivanti fondamentalmente da una resa deludente di calciatori che, da possibili risorse, rischiano di diventare un peso. Se già non lo siano stati, s’intende.

L’identikit tracciato porta direttamente alla figura di Joaquìn Correa, forse la sola poco felice intuizione di Simone Inzaghi da quando l’allenatore piacentino ha assunto la guida del club meneghino. Arrivato per espressa volontà del tecnico sul finire del calciomercato estivo dell’agosto 2021, il ‘Tucu‘ si presentò all’esordio con una doppietta in uscita dalla panchina.

Le ottime premesse per un’avventura che avrebbe dovuto esaltare il suo indubbio talento si spensero però col passare delle settimane. Correa dovette fare i conti – non certo una novità, in carriera – con una serie di piccoli infortuni che ne condizionarono la resa. Se a questo aggiungiamo l’agguerrita e prestigiosa concorrenza nel reparto offensivo, il cerchio è quasi chiuso. Lo stesso calciatore ci mise direttamente del suo non sfruttando le occasioni che il mister, il ‘suo’ mister, gli concesse.

A fronte di uno score che recita 77 presenze totali in maglia Inter con soli 10 gol all’attivo in due stagioni, Marotta ha deciso, nello scorso agosto, di dirottare in prestito l’ex Lazio. Il trasferimento temporaneo al Marsiglia, che sottoscrisse un obbligo di riscatto al verificarsi della poi non avvenuta qualificazione in Champions, non ha portato al perfezionamento del passaggio definitivo di Correa al club francese. L’argentino è tornato ufficialmente a Milano il 1 luglio, ma tutti giurano che il giocatore sarà solo di passaggio.

Correa, si apre uno spiraglio per una cessione definitiva

Assieme ad insistenti indiscrezioni che riferiscono di una possibile rescissione consensuale tra il club nerazzurro e il sudamericano, l’Inter ancora lavora ad una cessione che possa fruttare qualche milione di euro. Rassegnato a registrare una dolorosa minusvalenza a bilancio, la società ha chiaramente fatto capire al giocatore che non rientra nel progetto tecnico.

Titolare di un contratto fino al 2025 a 3,5 milioni netti annui – che pesa sulle casse societarie per 6,5 – Correa è a caccia di una nuova avventura. L’occasione potrebbe concedergliela il Torino, che sta lavorando ai fianchi l’Inter per un forte sconto sul prezzo del cartellino. Sebbene forse il problema maggiore sia il succitato ricco stipendio dell’attaccante.

Le soluzioni, appurato l’interesse dei granata, potrebbero però essere molteplici. L’Inter sogna di liberarsi di un esubero che è anche economico, il calciatore vuole rilanciarsi in quella che probabilmente sarebbe l’ultima occasione per lasciare il segno nel nostro campionato.