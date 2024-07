Nuovo capolavoro a zero dell’Inter: che mazzata alla Roma

Valutazioni sui possibili colpi a parametro zero nell’estate del 2025, filtra il nome di Zalewski in uscita dalla Roma

Terminata in via ufficiale la stagione passata che ha visto l’Inter protagonista assoluta in Serie A, i battenti della sessione estiva di mercato aprono in via consequenziale il percorso dei nerazzurri nella nuova stagione 2024/2025.

Nell’attesa che la maggior parte dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali fra Euro 2024 e Copa America facciano rientro su suolo italiano per prendere parte al ritiro pre-campionato dopo un meritato frangente di pausa, la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio continua a pianificare al dettaglio tutte le mosse che dovrebbero comporre il quadro finale di questa delicatissima fase d’avvio stagionale.

Fra queste mosse non dovrebbero saltar fuori operazioni relative al mercato in entrata che possano destare grandi sorprese, visto che il modello operativo del club è stato ampiamente discusso già in passato. L’organico appare completo e variegato, oltre al fatto che verrà di per sé puntellato dai nuovissimi arrivi a parametro zero dati da Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Verosimilmente il resto del lavoro toccherà altri punti essenziali come i giovani in uscita fra prestiti e cessioni a titolo definitivo, ma non è escluso che l’Inter stia valutando alcune opzioni su cui mettere le mani il prossimo anno.

Nello specifico, quel che interessa a Marotta e Ausilio è soprattutto lo svecchiamento delle risorse a disposizione investendo su controparti più giovani e di prospettiva. Una linea di pensiero adeguata al contesto internazionale in cui l’Inter si trova a navigare, al pari di moltissime altre realtà europee da tempo desiderose di lanciare i propri talenti.

Zalewski all’Inter nel 2025, ipotesi da non sottovalutare

In questo contesto, dunque, la dirigenza starebbe prendendo in esame le prestazioni di un calciatore noto in Serie A per aver vestito con buoni risultati la maglia della Roma.

Sebbene nell’ultima annata non abbia potuto esprimere tutto il suo potenziale, come accaduto sotto la guida di José Mourinho. Parliamo del giovane esterno a tutta fascia Nicola Zalewski. L’italo-polacco deve sicuramente molto al club giallorosso per averlo slanciato nel calcio dei grandi ma è possibile che le due strade possano separarsi a stretto giro di posta, con l’ipotesi di attesa della scadenza di contratto a fine giugno 2025. Un rilascio di convenienza per l’Inter anche in caso di partenza di Denzel Dumfries o come alternativa a Matteo Darmian, prendendo in esame l’età anagrafica. Nel complesso potrebbe trattarsi di un gran capolavoro a costi decisamente contenuti, limitati soltanto all’ingaggio spettante come da contratto.