Plusvalenza da applausi, l’Inter lo saluta per 7 milioni

Dopo gli addii dei calciatori a fine contratto, l’Inter si appresta a un’altra cessione. La trattativa è avviata

Mentre ha chiuso la trattativa per Josep Martinez come vice di Yann Sommer, l’Inter ha salutato cinque giocatori in scadenza di contratto.

Dallo scorso 30 giugno, Juan Cuadrado, Alexis Sanchez, Emil Audero, Stefano Sensi e Davy Klaassen non fanno più parte dell’organico dei Campioni d’Italia. L’Inter ha condiviso sui social un messaggio personalizzato di addio per ognuno dei calciatori citati, ora alla ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione.

I movimenti in uscita per i nerazzurri, tuttavia, non sono finiti. Il Siviglia, dopo la conclusione del prestito, ha chiesto nuovamente Agoumé per il quale si cerca una cessione a titolo definitivo, considerata la scadenza contrattuale al 2025.

Novità anche Ionut Radu. Il portiere rumeno, di ritorno dal prestito al Bournemouth, ha richieste anche in Serie A. Tra i club interessati c’è anche il Genoa che sta cercando un’alternativa a Martinez. Per Radu si tratterebbe di un ritorno, visto che ha già militato con il Grifone per un biennio dal 2018 al 2020.

Inter, vicina un’altra cessione: trattativa avviata

Oltre ad Agoumé e Radu, l’Inter potrebbe cedere anche Martin Satriano. L’attaccante uruguaiano ha disputato la scorsa stagione con il Brest in Ligue 1 con uno score di 4 gol in 33 presenze totali. Il club francese pare intenzionato a confermarlo, un’ipotesi che l’Inter gradisce.

I nerazzurri, tuttavia, non pensano a un ulteriore prestito bensì a una cessione a titolo definitivo. La valutazione dell’Inter è di 6-7 milioni, cifra che garantirebbe anche una plusvalenza, considerato che i nerazzurri hanno investito 2.4 milioni per acquistare Satriano dal Nacional di Montevideo nel 2020.

Per Satriano si era ipotizzato un inserimento come contropartita nell’affare Martinez con il Genoa o nella possibile trattativa per Gudmundsson, un obiettivo quest’ultimo che Marotta ha allontanato. Il Brest, dunque, è in vantaggio sulle concorrenti con il vantaggio ulteriore di permettere all’attaccante di disputare la Champions League.

Il club francese, infatti, parteciperà per la prima volta nella sua storia alla massima competizione europea grazie al sorprendente terzo posto ottenuto nello scorso campionato alle spalle di PSG e Monaco. Brest che potrebbe reinvestire su Satriano quanto ricavato dalla cessione di Brassier all’Olympique Marsiglia. Il difensore era un obiettivo anche di Milan (vicino al suo acquisto lo scorso gennaio) e Bologna ma ha preferito restare in Francia. La prossima stagione sarà allenato da Roberto De Zerbi.