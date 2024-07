Si svincola dal Milan e sbarca all’Inter a zero, trasferimento surreale

A dispetto di possibili problemi ambientali che influenzerebbero l’affare, l’Inter lavora all’arrivo gratis di un rossonero doc

Da Aldo Serena – che fece il passaggio da una sponda all’altra del Naviglio addirittura due volte nel corso della sua carriera – passando per gente come Andrea Pirlo e Clarence Seedorf, la storia di Inter e Milan è piena di trasferimenti che sempre hanno fatto discutere. Spesso i tifosi non hanno perdonato le scelte dei cosiddetti ‘traditori’, accusati di aver rinnegato il loro passato per sposare la causa dei rivali cittadini.

Complice l’avvento dei social, della maggiore esposizione dei calciatori e delle relative dichiarazioni pubbliche, il caso di Hakan Calhanoglu è stato uno di quelli vissuti con maggior passione dalla città del Duomo. Legatosi al Milan nel 2017, il turco già ex Bayer Leverkusen non rinnovò il suo accordo in scadenza a giugno 2021 – proprio subito dopo lo scudetto dell’Inter – approdando alla Pinetina a costo zero scatenando le reazioni della piazza di stampo rossonero.

Divenuto nel tempo un simbolo dell’interismo (dopo esser stato insultato a più riprese dalla controparte), il centrocampista è diventato perno insostituibile della compagine nerazzurra: diversi i segnati gol contro la sua ex squadra dal turco, i cui derby in maglia Inter sono sempre carichi di passione.

Oggi, luglio 2024, le cronache di mercato riferiscono della possibilità che il club di Viale della Liberazione possa, tra un anno, arruolare un altro rossonero. Uno il cui eventuale passaggio creerebbe forse ancor più scalpore.

Dal Milan all’Inter: tradimento a ‘zero’ tra un anno

Dopo esser andata molto vicino a compiere il secondo scippo consecutivo ai cugini in due anni – prima d trasferirsi gratis al Barcellona, nell’estate del 2022, Franck Kessie fu vicino all’Inter – la società nerazzurra potrebbe ragionare su un altro ‘scippo’ ai rossoneri. Un affare che assesterebbe un duro colpo all’ambiente rivale.

Il 27enne bresciano, il cui contratto con la società di Gerry Cardinale scade a giugno del 2025, ha giocato con una sola maglia in Serie A: quella rossonera. L’accordo per il rinnovo del contratto però langue, con le parti che non hanno ancora trovato una soluzione. Marotta e soci osservano molto da vicino gli sviluppi della vicenda, riservandosi – al momento giusto – di avanzare la loro offerta.

Se davvero l’Inter riuscisse ad ottenere il cartellino di Davide Calabria – già capitano del Diavolo – il ‘capolavoro’ sarebbe massimo. Uno dei giocatori più rappresentativi del Milan, nonché veicolo di dialogo con il resto della rosa per la frangia più calda del tifo milanista, potrebbe esser protagonista di un ‘tradimento’ che non passerebbe inosservato. Che, paradossalmente, non farebbe la felicità degli interisti…