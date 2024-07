Torna dopo tre anni, affare a sorpresa in casa Inter

Un nuovo ritorno all’Inter dopo ben tre anni: ora si può concretizzare, la strategia della dirigenza nerazzurra sta per spiazzare i tifosi

Vincere aiuta a vincere e così in casa Inter le ambizioni non possono che aumentare, dopo una stagione da incorniciare. Lo Scudetto e la seconda stella cucita sul petto sono stati una soddisfazione enorme. Ma nei piani dei vertici nerazzurri questo è solo l’inizio.

E l’attuale sessione di calciomercato sarà il palcoscenico ideale sul quale rispondere alle esigenti richieste dei tifosi che vogliono una squadra sempre più forte, che magari riesca ad arrivare fino in fondo e vincere la Champions League a oltre quattordici anni dall’ultima volta. Zielinski e Taremi sono stati un succulento antipasto, a zero, con cui Marotta ha aperto l’estate nerazzurra. Ma non è affatto finita qui. Anche in difesa qualcosa potrebbe muoversi nelle prossime settimane.

Un reparto che certamente necessiterà di ulteriori accorgimenti oltre alla firma a zero di Mehdi Taremi è proprio l’attacco. Un’idea potrebbe ricircolare essendo assai conveniente per il club campione d’Italia. Un clamoroso ritorno…

Sorpresa Inter: torna il bomber

Taremi, Lautaro Martinez, Marcus Thuram. Tre cardini per la stagione 2024/25 che sembrano potere essere molto presto affiancati da un nome conosciutissimo negli ambienti nerazzurri. L’Inter potrebbe tornare a puntare su Andrea Pinamonti.

Reduce dalla deludente stagione con il Sassuolo retrocesso in Serie B, il centravanti italiano molto probabilmente dirà addio ai neroverdi: pare quasi impossibile pensare di vederlo calcare i campi cadetti. E così l’Inter potrebbe sondare il terreno, per capire la fattibilità dell’affare e l’eventuale formula d’acquisto.

L’idea Pinamonti sarebbe conveniente per diversi motivi: su tutti il fatto che il 25enne di Cles, cresciuto nelle giovanili nerazzurre, non occuperebbe ulteriori slot nelle liste Uefa. Un vantaggio in più che renderebbe molto ghiotta la possibilità di riportarlo a Milano.

40 le presenze complessive l’anno scorso in maglia neroverde per Pinamonti, tra campionato e Coppa Italia, con ben 12 reti complessive e 2 assist per i compagni. Numeri che, in alternativa ai titolarissimi, potrebbero fare molto comodo ad Inzaghi. In un’annata che conti alla mano potrebbe essere ricca di impegni per i campioni d’Italia.