Triplo piano per la difesa: decide Oaktree

L’Inter si muove per rinforzare la propria difesa: c’è un triplo piano che la dirigenza presenza a Oaktree per il prossimo futuro

La difesa è diventata, quasi all’improvviso, la priorità per l’Inter, che ha tutta l’intenzione di regalare un nuovo profilo a Simone Inzaghi. Piero Ausilio l’ha detto chiaro e tondo nelle ultime ore: la società vuole acquistare un centrale mancino, un braccetto sinistro che permetta a Carlos Augusto di tornare stabilmente a giocare da laterale in fascia, vista l’assenza di Tajon Buchanan per quattro mesi.

Allo stesso tempo, il calciomercato si muove per Stefan de Vrij, con un’offerta dall’Arabia Saudita che potrebbe arrivare nei prossimi giorni e con l’Inter che non chiuderebbe assolutamente alla cessione, che sarebbe in doppia cifra. La richiesta è tra i 10 e i 15 milioni di euro, che regalerebbero una plusvalenza totale e un importante risparmio a bilancio per i nerazzurri.

Il profilo di Alessandro Buongiorno, nonostante il nuovo sondaggio con Beppe Riso, è praticamente del tutto sfumato – il calciatore è quasi del tutto sfumato e orientato verso il trasferimento al Napoli. Ma la dirigenza è pronta a presentare un nuovo piano a Oaktree per quanto riguarda il nuovo acquisto e ci sono tre nomi in ballo.

Il triplo piano dell’Inter per la difesa: la decisione verrà presa insieme a Oaktree

A fare il punto su tutti i nomi per la retroguardia dell’Inter è stato ‘Sky Sport’ nelle ultime ore, con le idee chiare su quali siano i nomi giusti per puntellare la difesa. In prima fila, resta Mario Hermoso, una vera e propria occasione di mercato, visto che si è liberato dall’Atletico Madrid a parametro zero.

Il suo profilo piace, ma non ha proprio l’età che cercano i campioni d’Italia, per cui potrebbero prendere piede altre alternative, anche se più costose. Occhio a Jaka Bijol, 25 anni, che ben conosce la Serie A e le sue dinamiche. Per lui la spesa sarebbe nettamente inferiore rispetto a Buongiorno, ma si tratterebbe più di un centrale da piazzare al centro, in luogo di de Vrij.

Infine, va considerato anche il nome di Kevin Danso, un anno più vecchio, ma vale anche 35 milioni di euro, valutazione che l’Inter dovrà cercare di far calare al Lille. Mancino di piede e ideale per la difesa a tre, potrebbe essere la soluzione, in attesa di altri nomi di primo piano.