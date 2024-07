UFFICIALE, Zielinski è dell’Inter: “Un onore essere qui. Trovo un centrocampo forte”

Zielinski è la prima ufficialità in entrata del calciomercato estivo nerazzurro. Il polacco ha firmato fino a giugno 2028

Mancava solo l’ufficialità, arrivata pochi istanti fa: Piotr Zielinski è un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista polacco arriva a zero dopo la lunga esperienza al Napoli, firmando un contratto di quattro anni, ovvero fino a giugno 2028 con stipendio di circa 4-4,5 milioni a stagione.

“Sono molto contento perché arrivo in uno dei club più forti al mondo – le prime parole di Zielinski da calciatore nerazzurro – È un onore per me, non vedo l’ora di iniziare. Qui trovo un centrocampo davvero di spessore, cercherò di dare il mio contributo per rendere ancora più forte la squadra”.

Tutte le emozioni di Piotr Zielinski nelle sue prime parole da giocatore dell’Inter 🎙️👇#ForzaInter #WelcomePiotr — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 6, 2024

“Sono orgogliosissimo di essere il primo primo polacco della storia di questo club. Darò tutto per renderli felici i tifosi dell’Inter che sono fantastici. Giocherò in uno stadio bellissimo, tra i più belli d’Italia. Farò di tutto per far vedere le mie qualità e portare altri trofei al club”.