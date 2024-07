Addio Arabia per l’Arabia: “Contratto con opzione”

Il difensore centrale de Vrij stronca le voci di mercato sul suo conto e l’accostamento alla Saudi Pro League dopo la grande prestazione di ieri contro la Turchia, è stato premiato MVP della partita

Si restringe ancora il cerchio delle pretendenti al titolo di Campione d’Europa dopo la chiusura dei quarti di finale della competizione. Adesso le ultime quattro squadre rimanenti si giocheranno il tutto per tutto per l’accesso alla finale che, come sempre, ne vedrà soltanto una in cima.

Le partite in programma hanno sicuramente destato stupore e non sono state prive di grandi ribaltoni o colpi di scena, non ultima quella giocata dalla Nazionale Olandese di cui fanno parte un paio di pendine dell’Inter di Simone Inzaghi contro la Turchia di Hakan Calhanoglu e Vincenzo Montella.

Al netto di una gara intrigante frutto soprattutto dell’ottimo percorso dei turchi finora, gli ‘Orange’ hanno brillato per concretezza e solidità difensiva. Fra i protagonisti c’è stato senza dubbio proprio Stefan de Vrij, difensore centrale nerazzurro e leader del reparto di competenza assieme a Virgil van Dijk. Di fatto la partita è stata decisa da un suo gol ed è stato premiato sul finale come MVP, questo ha inorgoglito il calciatore a tal punto da aver rilasciato importanti dichiarazioni nel post-partita ai microfoni di ‘Sky Sport’ che hanno toccato anche punti di mercato.

Niente Arabia, de Vrij giura fedeltà: “Sono felice e mi vedo all’Inter”

“Partita difficile ma siamo stati bravi a restare in partita, a creare e trovare spazi. Complimenti alla squadra intera, sono contento per il gol. È stato per me molto importante“, ha raccontato all’apertura del suo racconto sulle emozioni del match appena vissuto.

Poi però l’attenzione è calata inevitabilmente sul dualismo con Calhanoglu che rappresentava la sua Nazionale dall’altra parte, in qualità di avversario di primo livello. E non è mancata neppure una forte precisazione sulla sua situazione contrattuale all’Inter, per scacciare soprattutto le voci di un possibile addio in estate dopo le avances di Stefano Pioli dall’Arabia.

“Ho ancora un anno di contratto e sono felice, mi vedo ancora all’Inter“, ha affermato in modo secco e deciso de Vrij. Almeno a suo dire, dunque, l’Al-Ittihad di Pioli dovrà ancora attendere la controparte nerazzurra che farà le dovute scelte in materia, soprattutto se considerato che il club arabo avrebbe lasciato partire un’offerta da almeno 15 milioni di euro. Non pochi per un calciatore trentaduenne agli sgoccioli del suo contratto.