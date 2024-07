L’Al-Ittihad (di Pioli) al lavoro per de Vrij: le ultime | INTERLIVE

De Vrij è una richiesta di Pioli, il sostituto di Gallardo sulla panchina dell’Al-Ittihad. L’Inter ha fatto sapere il prezzo dell’olandese

L’Al-Ittihad è al lavoro per mettere le mani su Stefan de Vrij, come confermano le informazioni raccolte da Interlive.it. C’è gran movimento attorno all’olandese, che prima dell’Europeo ha respinto l’interesse del PSV Eindhoven, di un ritorno diciamo a casa evidentemente non allettante dal punto di vista economico. Il club saudita ha invece disponibilità pressoché illimitate come le altre società della Saudi League, per cui la proposta è nettamente migliore.

Ma nettamente superiore anche al suo attuale stipendio in nerazzurro, circa 4 milioni con il contratto – e questo è un aspetto rilevante – che termina a giugno 2025. Il centrale classe ’92 sta giocando un buonissimo Europeo da titolare, confermando di aver ritrovato un’ottima condizione fisica, e potrebbe presto dire sì al trasferimento in Arabia (dove danno l’accordo molto vicino). Del resto ha 32 anni e questo povrebbe essere il suo ultimo ricco, anzi ricchissimo contratto della carriera.

C’è movimento, sottolinea chi è vicino al calciatore che, evidentemente, è una precisa richiesta di Stefano Pioli. Non è ancora ufficiale, ma l’ex allenatore del Milan sarà il sostituto dell’esonerato Gallardo (con maxi buonuscita) proprio sulla panchina dell’Al-Ittihad, dove militano diversi big del calcio europeo, su tutti Karim Benzema. La squadra di Gedda, tra l’altro, sarà avversaria in dell’Inter nella pre-season, precisamente il 7 agosto all’U-Power di Monza.

👏#Buchanan torna dai compagni del Canada dopo l’intervento alla tibia ricevendo un lungo applauso. ✍️Il laterale dell’#Inter ne avrà per 4/5 mesi: “Grazie per l’amore ed il sostegno – ha scritto su Instagram – Ora inizia la strada verso la guarigione”. pic.twitter.com/BICsAI7k60 — Interlive (@interliveit) July 5, 2024

De Vrij lascerebbe l’Inter dopo sei stagioni e sette trofei

L’Inter dovrebbe prendere uno, se non due difensori (nei piani dovrebbe esserci sempre l’acquisto di una sorta di vice Bastoni) qualora raggiungesse un accordo (la richiesta fatta filtrare dal club è di 15 milioni) con l’Al-Ittihad e lo stesso club arabo prendersi il sì dello stesso 32enne. Da escludere Buongiorno, che andrà al Napoli a meno di nuovi colpi di scena.

De Vrij lascerebbe l’Inter e Milan sei anni dopo il suo arrivo a parametro zero al termine di quattro stagioni alla Lazio. Dal 2018/2019 al 2023/2024, il centrale di Ouderkerk ha collezionato un totale di 236 presenze, mettendo a segno 10 gol e fornendo 7 assist. Con la maglia nerazzurra ha vinto ben 7 trofei, tra cui due Scudetti.