Con l’Inter è davvero finita: conferma UFFICIALE

L’Inter dice addio a un calciatore in rosa nella scorsa stagione: ora con i nerazzurri è davvero finita, c’è la conferma ufficiale

Il gruppo dell’Inter 2023/24, quello che ha portato in dote la seconda stella, è stato uno dei più belli che si ricordino in nerazzurro negli ultimi anni, capace di affrontare ogni sfida con grande coesione e determinazione, ma sempre con il sorriso in volto. Per questo, la società non ha intenzione di scomporre così tanto una squadra che ha fatto così bene, al massimo di puntellarla con qualche elemento.

Come in ogni sessione di calciomercato, però, alcuni addii sono inevitabile e a centrocampo l’Inter cambierà qualcosa. L’arrivo di Piotr Zielinski è ormai cosa certa e servirà a dare un’alternativa in più come mezzala e all’occorrenza anche sulla trequarti – chissà che Simone Inzaghi non decida di lavorare sul polacco anche come regista basso.

A fare posto all’ormai ex Napoli sarà Davy Klaassen. L’olandese ha visto veramente poco il campo chiudendo la Serie A con qualche spezzone e davvero poche partite da titolare. Inzaghi si fidava comunque tanto di lui, tanto da citare in diverse occasioni il suo impegno in conferenza stampa e mettendolo in campo anche negli ottavi di finale di Champions League – sbagliò, però, uno dei rigori della lotteria finale.

L’Inter non trattiene Klaassen: va via in scadenza di contratto

Dopo averci puntato nei giorni finali dello scorso calciomercato estivo, l’Inter propose a Klaassen un contratto annuale, che l’ex Ajax accettò senza pensarci due volte. Ora quell’accordo è scaduto, per cui l’olandese dal 1 luglio è ufficialmente svincolato. Negli ultimi giorni, si è parlato della possibilità che qualcuno in società puntasse sulla mezzala, ma non ci sono margini di trattativa: non tornerà all’Inter.

La notizia è stata confermata dalla moglie del calciatore, Laura Benshop, in una recente intervista a ‘Vogue Olanda’: “Il contratto di Davy è terminato, quindi ci trasferiremo di nuovo ma non sappiamo ancora dove”. E non sono mancate anche le parole al miele per i nerazzurri: “Ma ci tengo a dire che abbiamo trascorso il miglior anno, ci siamo sentiti così fortunati a chiamare Milano la nostra casa. Amo l’Italia e Milano. È sempre stato un sogno vivere qui”.

Peccato per Klaassen, che ha comunque attirato le simpatie del pubblico nerazzurro e ora ripartirà con una nuova avventura, nella speranza di tornare a essere protagonista.