Inter, colpo da urlo: ecco un vicecampione d’Europa per 40 milioni

Il club nerazzurro guarda a quello tedesco in vista di un assalto per un giocatore in grande ascesa: pronto un grande investimento

Un mercato ragionato. Attento alle esigenze di ogni reparto senza cadere nella tentazione dell’acquisto ad effetto che, per quanto possa accendere la fantasia dei tifosi, rischia di non essere troppo funzionale alla causa. Sono ormai anni che, sotto la sapiente guida di Beppe Marotta, coadiuvato da collaboratori fidati e capaci, il club nerazzurro non sbaglia praticamente un colpo.

Forse solo l’arrivo di Joaquìn Correa, sul quale Simone Inzaghi avrebbe scommesso qualcosa anche di tasca sua, si è rivelato non proficuo. Né dal punto di vista tecnico né da quello finanziario, considerando la sicura minusvalenza che dovrà essere registrata a bilancio sempre che si riesca a piazzare da qualche parte l’argentino.

Per il resto, tra sontuosi arrivi a costo zero e pupilli dall’eccezionale rendimento (Francesco Acerbi su tutti) la società meneghina ha capitalizzato al meglio le occasioni di mercato. Senza badare troppo al pedigree dei giocatori ma concentrandosi sulla loro effettiva resa in campo. Che per inciso è stata – leggi anche i casi Darmian, Sommer e Bisseck – certamente al di sopra delle più rosee aspettative.

Impegnato sul doppio fronte genoano costituito dal portiere Josep Martinez e dal trequartista Albert Gudmundsson, la dirigenza nerazzurra sta riflettendo sul trovare un degno sostituto di Tajon Buchanan, il canadese vittima della frattura della tibia durante un allenamento con la sua nazionale. Ma non è tutto. In pentola bolle un interesse che, se concretizzato, renderebbe la difesa dell’Inter ancor più invulnerabile di quanto già non sia.

Supermercato Dortmund, l’Inter ci prova? 40 milioni sul piatto

Tradizionalmente propenso a non trattenere i suoi giocatori migliori in caso di offerte congrue al loro valore, il Borussia Dortmund si prepara ad un’altra estate di possibile saccheggio dei propri gioielli. Persi, negli ultimi anni, profili come Robert Lewandowski, Mats Hummels (poi tornato alla base), Jadon Sancho e soprattutto Jude Bellingham, il club della Ruhr è sempre oggetto della spesa quasi incontrollata delle big d’Europa.

Alla corsa ai migliori profili del club giallonero potrebbe iscriversi anche l’Inter, il quale potrebbe puntato un giovane in grande ascesa, protagonista di una stagione coi fiocchi. Si tratta di Nico Schlotterbeck, il 24enne difensore centrale mancino capace di giostrare anche sulla corsia di sinistra. Sostanzialmente una specie di Benjamin Pavard ma di piede sinistro. E con qualche anno in meno del francese, il che non guasta mai.

Marotta potrebbe bussare alla porta dei vicecampioni d’Europa con 40 milioni cash: un investimento davvero importante per un calciatore che, nel malaugurato caso in cui arrivasse un’offerta irrinunciabile per Alessandro Bastoni, potrebbe esserne l’erede perfetto.