Addio a Calhanoglu: ha già svolto le visite mediche

Sono costretti a dire addio a Hakan Calhanoglu: il nuovo centrocampista ha già svolto le visite mediche con il suo prossimo club

Il futuro di Hakan Calhanoglu è stato fortemente in discussione nelle scorse settimane, mentre il calciatore era impegnato con la Turchia a Euro 2024. Il mediano, trasformato sapientemente da Simone Inzaghi in quella posizione, è finito nel mirino del Bayern Monaco che era alla ricerca di un nuovo regista per Vincent Kompany ed era disposto a investire gran parte del budget di calciomercato su quel profilo.

L’Inter è stata informata della volontà dei tedeschi di acquisire le sue prestazioni, ma hanno eretto un muro da ben 70 milioni di euro per privarsene. Poi ci ha pensato il calciatore a chiarire prontamente la vicenda e a sottolineare che la sua volontà è restare in nerazzurro, dopo il grande percorso fatto nell’ultima stagione, che l’ha portato a essere uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

Di fronte a questa situazione, il Bayern, con cui i rapporti sono ottimi, è tornata a dirottare le sue attenzioni su un altro grande obiettivo – probabilmente il principale come mediano -, cioè Joao Palhinha. Il portoghese si è messo in evidenza anche a Euro 2024 e ora è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Bundesliga.

Bayern, niente Calhanoglu: chiuso l’acquisto a centrocampo

Ormai l’arrivo di Palhinha in Baviera è solo questione di tempo, anzi di poche ore. Come riferito da Sky, infatti, il centrocampista ha già effettuato le visite mediche nella giornata di sabato e nelle prossime ore potrà finalmente firmare il contratto che lo legherà ai tedeschi fino al 30 giugno 2028.

Intanto, dopo la spedizione in Germania per gli Europei, il ragazzo è tornato in Portogallo in attesa che il Fulham e il suo probabile nuovo club sistemino gli ultimi dettagli, ma non ci sono davvero più dubbi sul fatto che l’affare andrà a buon fine e che presto vestirà la maglia di uno dei club più titolati del Vecchio Continente.

Il corteggiamento a Palhinha va avanti praticamente da un anno, dato che già nello scorso calciomercato estivo il Bayern era in pressing per chiudere l’accordo con lo Sporting, prima che si inserissero i bianconeri. Stavolta il destino è dalla parte dei bavaresi, facendo tirare anche un sospiro di sollievo ai tifosi dell’Inter, che di conseguenza non dovranno salutare Calhanoglu.