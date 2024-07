Cavani all’Inter tutto fatto: la rivelazione che sconvolge il mercato

Incredibile rivelazione di mercato su Edinson Cavani. Riguarda l’Inter. Ecco cosa è accaduto, che colpo di scena

La storia del calciomercato – lo sappiamo – è ricca di colpi di scena, di affari conclusi poi sfumati in extremis e di autentici tormentoni che si trascinano per settimane per poi svanire in un nulla di fatto.

Capita spesso inoltre che un calciatore accostato a un club durante una sessione di mercato passa poi a un’altra squadra, gioca benissimo e diventa un rimpianto per coloro che l’hanno inseguito a lungo. Ovviamente, può accadere anche il contrario ovvero che l’acquisto svanito diventa un flop nel nuovo club, ribaltando totalmente le aspettative.

Di certo non è stato un flop nei club in cui ha militato, Edinson Cavani. L’attaccante, classe 1987, in carriera ha indossato le maglie di Danubio, Palermo, Napoli, PSG, Manchester United, Valencia e Boca Juniors, oltreché della nazionale uruguaiana, totalizzando quasi 400 gol in carriera nella varie competizioni disputate.

Tutte squadre prestigiose, alle quali poteva aggiungersi l’Inter. A rivelarlo è stato l’ex procuratore di Cavani, Claudio Anellucci, in una recente intervista rilasciata a ‘1 Station Radio’.

Anellucci ha raccontato quanto è accaduto prima del trasferimento dell’attaccante dal Palermo al Napoli, avvenuto nel 2010. Prima dell’accordo con i partenopei, Cavani era, di fatto, un calciatore dell’Inter.

Cavani all’Inter, era tutto fatto: l’incredibile retroscena di mercato

“Chiudemmo il discorso con l’Inter – svela Anellucci – era un accordo da firmare e ratificare. Con Marco Branca, decidemmo di prenderci una settimana per formalizzare. Passa una settimana e non sento Branca mentre il ragazzo mi chiama dal ritiro della Nazionale. A un certo punto dico a Edinson che non ci sono novità.”

Con l’Inter che non chiude l’affare, ecco che subentra il Napoli in maniera quasi casuale. Nel suo racconto, Anellucci rivela di aver incontrato in quei giorni sia Edoardo De Laurentiis che il capo scouting del Napoli, Maurizio Micheli. Con quest’ultimo si comincia a parlare della possibilità di portare l’attaccante in azzurro e l’affare si conclude.

“La mattina che formalizziamo con il Napoli – prosegue il procuratore – il Corriere dello Sport titola con l’acquisto di Cavani da parte dei partenopei. Branca mi telefona, sorpreso che non avessimo aspettato l’Inter. Gli rispondo che erano passati 22 giorni e avevamo chiuso con il Napoli.”

Il 22 luglio 2010, Cavani diventa ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli, ereditando la maglia numero 7 di Lavezzi che si prende la 22. In maglia azzurra, l’attaccante totalizza 138 presenze e 104 gol, vincendo una Coppa Italia. Nel 2013 passa al Paris Saint Germain per 64 milioni. Chissà come sarebbe andata con l’Inter..