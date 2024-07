Clamoroso, prendono Abraham: scambio pazzesco con la Roma

Tempo fa Tammy Abraham era stato accostato all’Inter, ma per convincere la Roma ci vogliono più di 20 milioni o lo scambio giusto

Sembra che, malgrado un gradimento superficiale da parte di staff tecnico e parte della dirigenza, l’Inter non abbia mai pensato seriamente ad Abraham e né dovrebbe farlo quest’estate. Senza le cessioni degli esuberi, il mercato per l’attacco nerazzurro appare bloccato, e comunque il primo ipotetico obiettivo dovrebbe essere una seconda punta.

All’Inter piace Albert Gudmundsson e sembra improbabile che Simone Inzaghi possa chiedere una torre o un attaccante “boa” per far salire la squadra, dato che il suo gioco non prevede soluzioni adatte a quel tipo di giocatore (lo abbiamo visto con Lukaku due stagioni fa).

Un giocatore così potrebbe invece far gola alla Juventus. Qualche giorno fa ne ha parlato anche la Gazzetta dello Sport, ipotizzando un tentativo di Giuntoli per l’attaccante inglese. L’idea sarebbe quella di chiederlo in prestito (con diritto di riscatto), in modo da offrire a Motta un vice-Vlahovic con caratteristiche un po’ diverse da quelle di Milik.

Tammy Abraham è arrivato a Roma nel 2021. Da allora, ha avuto un impatto altalenante: in 119 presenze ha segnato 37 reti, dimostrando vari limiti fisici e una preoccupante propensione all’infortunio. Pagato 40 milioni di euro più bonus, doveva essere l’elemento di qualità della squadra affidata a Mourinho.

Scambio con la Roma per Abraham: la fattibilità dell’idea di Giuntoli

In realtà, l’inglese ha fatto bene solo quando il portoghese ha cominciato a giocare con il 3-5-2. Con un altro attaccante accanto, Abraham ha cominciato a vedere molto di più la porta e a essere molto più pericoloso (a un certo punto, in 8 partite, segnò 8 reti consecutive). Il suo primo campionato si chiuse con un bel bottino di 21 goal totali. L’anno dopo i goal scesero a 8. In quest’ultima stagione ha segnato una sola volta, su 8 presenze totali.

Pur dicendosi felice di vestire la maglia della Roma, è possibile che il ventiquattrenne londinese abbia voglia di cambiare aria. E anche per questo, da un po’ di tempo si moltiplicano le voci su un suo possibile trasferimento. Prima si parlava di Arabia o di un ritorno in Premier. Ora invece l’idea più forte è quella di un passaggio alla Juventus che si dice interessata. Cosa c’è di vero? Al momento poco. Come al solito, siamo di fronte a speculazioni cui non corrisponde alcuna conferma.

Sembra comunque che a Motta non dispiacerebbe poter allenare una punta con le sue caratteristiche. Il problema è che la Juve non ha i soldi per convincere la Roma. In più, i giallorossi non possono permettersi di prestare a vuoto uno degli asset più importanti in rosa. Secondo la stampa nazionale, però, dato che De Rossi è interessato a Chiesa, le dirigenze dei due club potrebbero anche ragionare su uno scambio: Chiesa che va verso la Capitale e Abraham che sale a Torino.

Tutti gli affari in ballo fra giallorossi e bianconeri

Federico Chiesa, Tammy Abraham, e non solo… Le due dirigenze potrebbero discutere anche di Cristante, di Arthur e di Nicola Zalewski. Potrebbero dunque essere parecchi i nomi e, di conseguenza, le trattative in ballo tra i due club.

Dopo aver mostrato interesse per Chiesa, negli ultimi giorni la Roma si è anche mossa con un sondaggio per il brasiliano Arthur. Giuntoli, invece, sembra aver messo da tempo gli occhi su Abraham, giudicato anche da Thiago Motta come un ottimo vice-Vlahovic. Sempre Motta potrebbe aver chiesto al direttore tecnico di provare a prendere Zalewski come rinforzo sulle fasce.

Alla Juve si aspettano davvero che la Roma paghi 25 milioni per Chiesa, che è un giocatore in scadenza nel 2025, e poi presti sempre ai bianconeri Abraham? Sembra inverosimile, dato che la Roma non ha soldi. Anche la Juve, al momento, non può comprare. Può muoversi solo in prestito oneroso. Per Abraham potrebbe dunque esporsi per un prestito oneroso a 2 milioni con obbligo a 18 milioni. Ma sempre tenendo presente che l’inglese viene da un serio infortunio al crociato ed è quindi un investimento rischioso. Uno di quelli che se recupera, lo riscatti, altrimenti lo rimandi a casa.