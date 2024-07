È pronto a firmare con la Juventus: domani le visite mediche

Niente Inter, il Football director bianconero Giuntoli ha chiuso l’operazione sulla base di 20 milioni di euro più 4-5 di bonus

Piaceva molto all’Inter, ma il suo futuro sarà alla Juventus. Marotta e Ausilio lo avevano messo nel mirino, anche se non in vista della prossima stagione. L’idea dei dirigenti era quella di ingaggiarlo a zero a giugno 2025, quando sarebbe scaduto il suo contratto.

Ma era pressoché impossibile la permanenza al Nizza per un altro anno, tanto era forte e sparso un po’ in tutta Europa l’interesse nei confronti di Khephren Thuram, il figlio di Lilian – ex grande difensore di Parma e Juventus, nonché ‘fattore’ decisivo in questa operazione – e il fratello minore di Marcus che proprio all’Inter ha trovato la sua dimensione.

Thuram jr è un nuovo calciatore della Juve. Giorni fa Giuntoli ha chiuso l’affare col Nizza sulla base di 20 milioni di euro più 4-5 milioni di bonus. Col senno del prima un grande acquisto quello della società di Exor, poiché è considerato enorme il potenziale del centrocampista transalpino.

Inter, Khephren Thuram alla Juventus: domani le visite mediche

Come scrive il ‘Corriere dello Sport’, domani il classe 2001 nato a Reggio Emilia effettuerà le visite mediche al ‘J Medical’ per poi firmare il contratto che lo legherà al club bianconero fino a giugno 2029.

Thuram lascia il Nizza dopo cinque anni in cui ha collezionato 167 presenze, realizzando 9 gol e fornendo 12 assist. Per Thiago Motta era una delle priorità per rinforzare il centrocampo, in attesa del colpo Koopmeiners da 60 milioni di euro.