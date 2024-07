Prestito con diritto: colpo Inter a Londra, Juve ko

Stand-by Juventus e l’Inter può approfittarne mettendo le mani sul calciatore esploso proprio nel campionato di Serie A

La priorità dell’Inter in questo fase del calciomercato è un difensore di piede mancino. Un braccetto di sinistra, per dirla alla covercianese: Hermoso è una pista tiepida visti i costi dell’eventuale operazione tra ingaggio e commissioni, poi perché Oaktree non gradirebbe l’arrivo di un altro calciatore sui trent’anni e con stipendio alto. Meglio investire per un profilo più giovane, in tal senso nelle ultime ore è spuntato fuori il nome di un ex Serie A.

Parliamo di Jakub Kiwior, esploso nello Spezia prima del grande salto in Premier League, all’Arsenal nel gennaio 2023 per una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Una cifra record per un difensore polacco, ma quella coi ‘Gunners’ è stata fin qui un esperienza poco soddisfacente per il classe 2000. L’approdo imminente di Calafiori gli toglierà ulteriore spazio, così il suo entourage ha iniziato a guardarsi intorno per una nuova sistemazione.

Kiwior interessa al Milan, ma soprattutto alla Juventus. In bianconero c’è quel Thiago Motta col quale ha già lavorato proprio allo Spezia, motivo per cui Torino sarebbe una destinazione più che gradita. Il club di Exor, però, al momento è impegnata su altri fronti, nello specifico il centrocampo con Giuntoli che vuole piazzare il terzo colpo dopo Douglas Luiz e Khephren Thuram: ovvero Teun Koopmeiners, da tempo in cima alla sua lista. Questo stand-by può favorire in qualche modo l’Inter, qualora decidesse di affondare davvero il colpo per il ventiquattrenne di Tychy.

Inter, Kiwior in prestito con diritto: i punti di domanda

In un anno e mezzo Kiwior non ha giocato molto, in tutto 38 presenze per complessivi 2.092′. L’Inter potrebbe muoversi in maniera concreta qualora l’Arsenal aprisse al prestito con diritto di riscatto, o anche a un obbligo ‘condizionato’. Da capire però le volontà dello stesso calciatore, perché anche a Milano non partirebbe come titolare. Nella sua posizione gioca un certo Bastoni…

Kiwior potrebbe avere più spazio in una tra Milan e Juventus, entrambe a caccia di un titolare di piede mancino. Il polacco ha mercato pure nella stessa Premier come in Spagna, per cui in caso di addio all’Arsenal non avrebbe difficoltà ad accasarsi in un un altro club. L’Inter è una possibilità, seppur i nerazzurri valutino anche altre piste, comprese quelle che portano all’ex Pirola (in uscita dalla Salernitana ed eventualmente prezioso per la lista Figc) e a Bijol dell’Udinese.