Inter, operazione spaventosa: 200 milioni con Thuram

Insiste il PSG per il duplice colpo Osimhem-Kvaratskhelia dal Napoli per 200 milioni ma De Laurentiis fa ancora muro, Thuram dell’Inter resta una soluzione alternativa

Da scommessa a parametro zero ad esplosione totale su scala internazionale. Marcus Thuram ci ha messo poco più di una stagione a ribaltare il proprio status nel calderone degli attaccanti di spessore in Europa, sia grazie ai successi di squadra raggiunti con l’Inter che a quelli meramente personali. Inclusa la partecipazione all’Europeo, ormai prossimo alla conclusione con la sola finale da disputare.

Tale salto di qualità e il buon margine dei crescita di cui dispone lo hanno reso un profilo particolarmente seguito anche dalle big, nonostante ciascuna di esse è ben consapevole di quanto l’Inter sia ferrata sul proprio centravanti perché ritenuto al momento insostituibile per far coppia lì davanti con Lautaro Martinez.

Volgere un’offerta alla dirigenza nerazzurra resta dunque soltanto un’idea lontana dall’esser concretizzata per molti, ma così potrebbe non esser per il Paris Saint-Germain che ancora attende il vero colpo da paura per sostituire l’uscente Kylian Mbappé non ancora presentato in via ufficiale dal Real Madrid.

Thuram però è a detta di alcuni soltanto una forma di ripiego, una pedina alternativa nel caso in cui la dirigenza parigina non dovesse riuscire a raggiungere i due veri obiettivi di mercato di questa sessione estiva. Trattasi di un duplice colpo studiato per privare il Napoli di Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia, entrambi a fasi alterne etichettati come partenti in estate dopo una stagione altalenante vissuta in Serie A da campioni d’Italia uscenti.

Pacchetto completo Osimhen-Kvaratskhelia dal Napoli, il PSG ha in Thuram l’alternativa

Stando alle parole di Paolo Bargiggia diramate sul suo profilo X, il duo partenopeo potrebbe esser messo sotto scacco da un’offerta di 200 milioni di euro presentata al cospetto del Napoli. Cifra decisamente invitante ma comunque non vicina alle idee del presidente Aurelio De Laurentiis, restio alla cessione a meno che non ci si avvicini a somme più ingenti che coprano l’effettivo valore di mercato dei due protagonisti azzurri.

Del resto, vanno considerati di base almeno 120 milioni per il nigeriano e gli 80 milioni restanti sarebbero pochi per coprire il talento georgiano. Se quest’ultimo viaggia comunque verso la permanenza, lo stesso non può dirsi del compagno di squadra. A quel punto l’attenzione del PSG potrebbe davvero spostarsi su Thuram, sebbene le caratteristiche tecniche dei due attaccanti siano simili ed averli entrambi in squadra con il già presente Kolo Muani (può fare anche l’esterno, ndr) potrebbe apparire alquanto scomodo.