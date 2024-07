Taremi sbarca oggi a Milano: visite mediche e firma con l’Inter

Mehdi Taremi è pronto a entrare nell’universo Inter: il nuovo bomber nerazzurro sbarca oggi a Milano per visite mediche e firme sul contratto

Non è una novità, anzi si sa ormai da mesi, ma Mehdi Taremi sarà molto presto un nuovo attaccante dell’Inter. Se ne parla ormai da un anno, e precisamente da quando l’iraniano era accostato ai nerazzurri e ai cugini del Milan, ma poi non se n’è fatto nulla e Marotta e Ausilio, in pressing con l’entourage, hanno chiuso l’operazione a parametro zero.

Si tratta di un’affare importante che va a coprire la casella scoperta in attacco dopo l’addio di Alexis Sanchez e permetterà a Simone Inzaghi di avere a disposizione un’alternativa importante durante tutti gli impegni stagionali. Inoltre, in Portogallo Taremi ha dimostrato a più riprese di sapere giocare sia da prima, sia da seconda punta, diventando un’arma letale a campo aperto grazie a scatto e potenza fisica.

Certo, nell’ultima stagione con il Porto ha avuto qualche problema, soprattutto ambientale, dopo il mancato rinnovo di contratto, ma ora è acqua passato. Il bomber arriva oggi a Milano per effettuare la seconda parte di visite mediche e porre la firma sull’accordo che lo legherà all’Inter. Poi arriverà anche l’ufficialità dell’operazione.

Taremi all’Inter: i dettagli del contratto con i nerazzurri

Da tempo sono noti anche i dettagli del contratto che gli agenti del ragazzo hanno concordato con i nerazzurri. Si tratta di un biennale, con opzione per il terzo anno, a tre milioni di euro a stagione netti. Inoltre, l’Inter non ha neanche dovuto occupare lo slot da extracomunitario, dato che l’attaccante ha cittadinanza portoghese.

Nell’arco della sua esperienza nel Paese iberico, Taremi ha collezionato ben 152 presenze, mettendo a segno 82 gol, ma portando a termine anche 45 assist. Ciò fa capire come il bomber sappia anche lavorare per la squadra e mettersi a disposizione del gioco dell’allenatore rivelandosi una vera e propria arma impropria dall’inizio come a partita in corso.

Inzaghi potrà sfruttarlo come spalla di Lautaro Martinez, ma anche al fianco di Marcus Thuram, in attesa di capire le evoluzioni per il futuro di Marko Arnautovic che in presenza di un’offerta importante potrebbe anche lasciare i nerazzurri e aprire lo spazio a un altro acquisto in attacco. Ma ora è il momento di Taremi e lo aspettavamo da mesi.