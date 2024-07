Il nuovo difensore arriva a parametro zero: “Accordo già trovato”

Proposta accettata e approdo all’Inter che può concretizzarsi presto con il via libera di Oaktree. Ecco tutti i dettagli

L’infortunio di Buchanan ha costretto l’Inter a tornare sul mercato alla ricerca di un difensore. Non un sostituto naturale del canadese, che ne avrà per 4/5 mesi dopo l’operazione alla tibia, bensì un centrale di piede mancino che possa far rifiatare Bastoni. Il tutto con il riposizionamento di Carlos Agusto nel suo ruolo naturale, ossia nelle vesti di alternativa a Dimarco.

Il nome che mette d’accordo Inzaghi e la dirigenza è quello di Hermoso. Almeno fin qui, invece, la proprietà ha dato parere contrario, perché lo spagnolo non è più giovanissimo – ha appena compiuto 29 anni – e soprattutto chiede cifre importanti: 4-5 milioni di euro netti a stagione, più commissioni. Parliamo in sostanza di un investimento troppo oneroso per un calciatore che, almeno in partenza, non sarebbe un titolare.

Il ‘piano B’, che sta prendendo sempre più corpo, corrisponde al nome di Ricardo Rodriguez. L’ex Milan e Torino è svincolato come Hermoso, ma accetterebbe un solo anno di contratto, magari con annessa opzione per un’altra stagione, oltre che uno stipendio decisamente più basso. Per il ‘Corriere della Sera’, col suo entourage “un accordo è già stato trovato”.

L’operazione Rodriguez a zero, eventualmente la terza di questa estate dopo Zielinski e Taremi, potrebbe prendere quota nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore qualora il no di Oaktree a Hermoso diventasse definitivo. Ammesso sempre che Ausilio non decida di prendere in considerazione il ‘piano C’, vale a dire l’acquisto di un profilo più giovane sia dello stesso elvetico che dell’ex Atletico Madrid. In tal caso i profili sono due: il polacco Kiwior, che potrebbe lasciare l’Arsenal in prestito con diritto di riscatto/obbligo condizionato, e l’ex Lorenzo Pirola.

Pirola e il possibile ritorno all’Inter: i dettagli

Il classe 2002 di Carate Brianza è cresciuto nel vivaio interista, di conseguenza sarebbe comodo pure per la lista Serie A. Con la retrocessione in B della Salernitana, il suo addio ai granata è praticamente certo, con l’Inter che potrebbe provare a strapparlo in prestito più diritto di riscatto, puntando anche sul fatto che sul 22enne vanta una percentuale sulla plusvalenza realizzata in caso di cessione.

Da capire, eventualmente, la volontà del ragazzo. Il ritorno all’Inter per entrare a far parte della prima squadra sarebbe sicuramente un motivo di orgoglio per lui, tuttavia a Milano rischierebbe di passare una stagione ai margini o quasi, mentre in altre piazze avrebbe la possibilità di scendere in campo con regolarità.