Agente in sede Inter col bomber: firma e ufficialità in arrivo

“Ho accettato subito la proposta dell’Inter. Lavorare in questo club sarà emozionante”. Si legherà ai nerazzurri per due anni

Stamattina è arrivato in sede con il suo agente, o meglio dire l’intermediario che ha curato il suo passaggio all’Inter. La tappa in viale della Liberazione serve per definire gli ultimi passaggi burocratici prima della firma e dell’annessa ufficialità. Entrambe sono in arrivo.

In ordine di annuncio, Mehdi Taremi sarà il terzo colpo nerazzurro di questo calciomercato estivo. Il primo è stato Piotr Zielinski, ufficializzato sabato scorso: il polacco arriva a zero dal Napoli e si è legato alla società di Oaktree con un contratto di quattro anni, ovvero fino a giugno 2028 da 4-4,5 milioni di euro netti a stagione.

Il secondo è stato Josep Martinez, annunciato nel pomeriggio di ieri. Il portiere spagnolo sbarca alla corte di Simone Inzaghi per circa 15 milioni di euro bonus inclusi, firmando un accordo quinquennale da 1,5 milioni l’anno, circa 3 milioni lordi. Il 26enne inizierà come vice Sommer, ma nei piani interisti dovrà essere lui l’erede dell’estremo difensore elvetico.

Il terzo sarà a breve Mehdi Taremi, anche lui a zero come Zielinski dopo quattro anni importanti vissuti in Portogallo, con la maglia del Porto. Il bomber iraniano è approdato a Milano nel primo pomeriggio di ieri e questa mattina si è presentato in sede assieme all’intermediario Pastorello per definire gli ultimi aspetti burocratici propedeutici alla firma con l’Inter. Firma su un biennale con opzione, e stipendio da circa 3-3,5 milioni netti l’anno.

Domani l’idoneità al Coni: Taremi-Inter, manca solo l’ufficialità

Domani il centravanti 31enne si recherà al centro Coni per ottenere l’idoneità sportiva, passaggio fondamentale prima dell’annuncio ufficiale. Come svelato in anticipo da Interlive.it lo scorso 24 aprile, Taremi ha già svolto le visite mediche all’estero, dando così l’accelerata finale al suo trasferimento in nerazzurro.

“Ho accettato l’Inter subito – ha detto il classe ’92 iraniano in una recente intervista al giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh – Chi gioca per questo club deve essere un calciatore di altissimo livello, deve puntare ad essere un top player. Ho avuto un breve colloquio con Simone Inzaghi, il quale ha una buona opinione di me. Lavorare all’Inter sarà emozionante”. Taremi ha preferito i nerazzurri ad altri club, anche della Saudi League, dicendo addio al Porto dopo quattro stagioni in cui ha messo a segno 91 gol e fornito 56 assist. L’estate scorsa fu vicinissimo al Milan…