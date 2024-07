Accordo ufficiale con l’Inter: “5 milioni a stagione per 3 anni”

Ecco l’ufficialità per l’accordo tanto atteso: l’Inter conclude di aver firmato un contratto triennale per 5 milioni a stagione.

L’Inter è diventata proprio brava a fatturare. Il che fa felice la nuova proprietà (il cui scopo principale, non dimentichiamocelo, è il risanamento per poter vendere la società al miglior prezzo possibile) e rende molto più agevole la gestione della rosa nel presente e nel prossimo futuro. Dopo la pessima esperienza con DigitalBits, l’Inter si è rivolta solo a sponsor con un certo nomi, per poter affrontare rapporti più saldi e affidabili.

Le cose sono andate bene con Paramount+ e sono iniziate nel migliore dei modi con il nuovo main sponsor Betsson Sport. Ma dei soldi arriveranno anche da Qatar Airways, già dallo scorso anno compagnia di volo ufficiale del club. I qatarioti hanno infatti scelto di diventare Official Main Training Kit Partner dell’Inter. E per Antonello si tratta di un successo.

Secondo quanto anticipato da Calcio e Finanza, l’accordo, su base triennale, dovrebbe garantire all’Inter 5 milioni a stagione. E non è affatto male per uno sponsor che compare solo sulle maglie dell’allenamento e del pre-partita. Per dare l’ufficialità della notizia del nuovo coinvolgimento in società della compagnia aerea come Official Main Training Kit Partner dell’Inter si è esposto l’amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello.

Il dirigente nerazzurro ha parlato del nuovo accordo in concomitanza con il lancio del nuovo training kit per la stagione 2024-25. Qatar Airways e Inter hanno così rivelato di aver rafforzato la loro partnership. La compagnia aerea resta l’official airline partner ma diventa anche Official Main Training Kit Partner del club.

Accordo con Qatar Airways, 5 milioni a stagione per un triennio

Visibilmente appagato per l’affare concluso, Alessandro Antonello ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla partnership: “Siamo estremamente soddisfatti di annunciare l’upgrade della partnership con Qatar Airways, che testimonia il successo della collaborazione inaugurata nella passata stagione“.

Antonello ha spiegato che nel primo anno insieme Qatar Airways si è integrata benissimo nel mondo Inter. E la condivisione di un’emozione forte come quella della vittoria dello Scudetto ha inevitabilmente consolidato il rapporto. Così la compagnia aerea ha lanciato numerose iniziative (che Antonello definisce “senza precedenti”) dedicate ai tifosi.

In qualità di Official Main Training Kit Partner, Qatar Airways sarà da oggi ancora più parte della vita del club, spiega l’amministratore nerazzurro. E infatti accompagnerà i giocatori in tutti gli allenamenti ottenendo in cambio grande visibilità, a livello mondiale, dato che le fasi del riscaldamento pre-partita sono ormai sezione seguite da milioni di telespettatori. “Ci auguriamo di poter volare insieme a Qatar verso nuovi ed entusiasmanti traguardi“, ha concluso soddisfatto Antonello.

La polemica sul main sponsor

Intanto, il noto giornalista Pistocchi è tornato a protestare per una questione che sembrava già da tempo risolta e dunque chiarita. Su X, Pistocchi ha sollevato dubbi, un po’ fuori tempo massimo, sulla regolarità dell’accordo fra l’Inter e l’azienda svedese di betting Betsson, ricordato l’art.9 dei Decreto Dignità. Un articolo che, secondo le parole del giornalista, vieterebbe tassativamente la pubblicità del gioco d’azzardo.

“Cosa succederà adesso?“, si chiede Pistocchi. “Liberi tutti, e pioggia di soldi sulla Serie A? Se non succede niente, si crea una disparità che comprometterebbe la regolarità del campionato…“. Pistocchi non scrive che l’Inter sarà sponsorizzata da Betsson Sport e non da Betsson. Ovvero dal sito di notizie sportive e non dalla piattaforma betting.

Non scrive nemmeno che è già successo con Leo Vegas News e altre piattaforme per varie squadre. Sulla maglia del Milan ha campeggiato in bella mostra la scritta Bwin, e nessuno ha mai detto una parola… La Lega Calcio e l’Antitrust hanno già vagliato la situazione e stabilito che non c’è violazione dell’articolo 9 del Decreto Dignità.