Il ‘tradimento’ all’Inter è servito: visite mediche e firma col Milan

Il Milan piazza un colpo a sorpresa: visite mediche svolte e firma con i rossoneri. Affare che rappresenta un ‘tradimento’ per l’Inter

Da Pirlo a Seedorf passando per Ibrahimovic e tanti altri. Sono diversi i giocatori che nella propria carriera hanno indossato le maglie di Milan e Inter e la lista è destinata ad allungarsi. I rossoneri, infatti, hanno ormai definito una operazione che porta nella propria rosa un calciatore con un passato importante con il club nerazzurro.

La trattativa è decollata nei giorni scorsi e ormai può considerarsi chiusa. Questa mattina, giovedì 11 luglio, sono state svolte le visite mediche con i rossoneri e nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà al club meneghino. Una scelta che ha fatto molto discutere sui social considerando il suo passato nerazzurro. Ma ormai nel calcio non si guarda più a queste cose. Si cerca di cogliere la migliore opportunità per la propria carriera e questa sicuramente lo è.

Calciomercato: Inter ‘tradita’, firma con il Milan

La storia di Milan e Inter è fatta di trasferimenti da una sponda all’altra del capoluogo meneghino e la lista è destinata ad allungarsi in queste ore. È ormai fatta per un passaggio di un ex nerazzurro in rossonero e nelle prossime ore è attesa l’ufficialità di un colpo che possiamo definire a sorpresa.

Il Milan Futuro, la seconda squadra rossonera che debutterà in Serie C, ha ormai chiuso per Samuele Longo. L’attaccante, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e per anni considerato uno degli attaccanti più promettenti del nostro calcio, era senza squadra e non ha esitato a dire di sì alla chiamata arrivata dal club meneghino.

Per lui una opportunità per magari rilanciarsi e provare in futuro a tornare a calcare campi sicuramente più prestigiosi. Non sarà semplice considerando l’età (32 anni), ma il talento in passato lo ha dimostrato e l’esperienza alla corte di Bonera potrebbe essere per lui quella decisiva per una parte finale di carriera diversa da quella centrale.

Un trasferimento che da alcuni viene considerato come una sorta di ‘tradimento’ ai colori nerazzurri. Longo per tanto tempo è stato di proprietà dell’Inter anche se ha collezionato due sole presenze. Ora per lui la possibilità di mettersi in mostra con il Milan e magari rilanciarsi nella sua parte finale della carriera. A 32 anni ancora si ha la possibilità di tornare a calcare campi più prestigiosi in Italia e non solo. Ma per farlo deve comportarsi bene alla corte di Bonera.