Dall’Inter al Milan all’improvviso: firma gratis adesso

Cresciuto nell’Inter e adesso a un passo dal firmare con il Milan. L’operazione con il club rossonero è in via di definizione, ecco tutti i dettagli

Non è il primo e non sarà nemmeno l’ultimissimo ad indossare la maglia delle due milanesi, Inter e Milan. È accaduto nel calcio degli anni ’50, di quello degli anni ’70 e in quello attuale, cosiddetto ‘moderno’. L’ultimo caso ha avuto come protagonista Hakan Calhanoglu, trasferitosi da una sponda del Naviglio all’altra nel giro di poche ore e per giunta a parametro zero.

Adesso tocca a lui, cresciuto nelle giovanili nerazzurre ma con all’attivo due sole presenze in prima squadra. La prima addirittura all’ultima giornata della stagione 2011/2012: scarso un quarto d’ora all’Olimpico, contro la Lazio, in panchina Andrea Stramaccioni. La seconda appena tre mesi dopo, all’inizio dell’annata successiva: precisamente nel match di ritorno del preliminare di Europa League: di nuovo lontano dal ‘Meazza’, ovvero in casa dell’Hajduk Spalato.

Era una grande promessa dell’Inter e, più in generale, del calcio italiano. Le attese non l’ha però rispettate, girovagando tra Italia ed estero spesso in prestito. Serie B e infine Serie C, in Spagna. L’ultima esperienza di Samuele Longo è stata infatti al Ponferradina, terza serie ispanica, dopo quella in Grecia, al Pas Lamia, e in Olanda al Dordrecht senza riuscire mai a lasciare il segno. 32 anni compiuti lo scorso 12 gennaio e autore in carriera di 67 gol, adesso Longo è disoccupato, anche se a stretto giro di posta – a meno di clamorosi colpi di scena – dovrebbe legarsi al Milan.

Calciomercato Inter, Samuele Longo sta per firmare con il Milan: giocherà nella seconda squadra

Longo sta per firmare con la neonata seconda squadra rossonera, Milan Futuro, guidata da Bonera e che nella stagione ventura giocherà nel campionato di Serie C. Come riportato da Milanlive.it, l’operazione con l’entourage (lo stesso di Simone Inzaghi…) è via di definizione.

Nelle prossime ore è attesa quindi la fumata bianca, con Samuele Longo che sarà l’altro rinforzo ‘over’ per la formazione allenata da mister Bonera. Un rinforzo molto importante per l’attacco, considerata la sua esperienza nelle categorie minori.

La prima punta classe ’92 di Valdobbiadene, che ha partecipato a diversi ritiri e tournée precampionato dell’Inter – gli ultimi nel 2020 con Antonio Conte – rappresenterebbe un’ottima ‘chioccia’ per i giovanissimi che andranno a completare il reparto avanzato milanista.