L’Inter spende 12 milioni per il bomber: firma entro sabato

Ha già svolto le visite all’estero per conto dell’Inter circa tre mesi fa. Domani sono invece attese quelle di Oristanio con il Venezia

Entro sabato la firma del bomber con l’Inter. Per lui contratto di due anni con opzione: un totale di circa 12 milioni di euro lordi. Comincerà subito il ritiro con la squadra di Inzaghi, che inizierà proprio fra due giorni in quel di Appiano Gentile.

Parliamo ovviamente di Mehdi Taremi, a Milano da due giorni per completare l’iter e diventare ufficialmente un nuovo calciatore nerazzurro. Stamane l’iraniano otterrà l’idoneità dal Coni, ultimo passaggio prima della firma sul contratto fino a giugno 2026 (più opzione) che potrebbe slittare ancora di qualche ora. Al massimo a sabato, perché domani ci sarà la conferenza stampa di Marotta e Inzaghi che darà ufficialmente il via alla nuova stagione interista.

#Inter – Mehdi #Taremi lascia la sede nerazzurra dopo la firma sul contratto, insieme all’agente Pastorello: “Forza Inter”, il messaggio ai tifosi dell’attaccante iraniano 🎥 @GiokerMusso pic.twitter.com/iTuYYoUv0f — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 10, 2024

Taremi ha già svolto le visite mediche all’estero – per conto dell’Inter – circa tre mesi fa. A proposito di visite, domani sono attese quelle di Gaetano Oristanio con il Venezia.

🚨Confermato: Oristanio andrà al Venezia a titolo definitivo senza opzione di riacquisto. 👀L’Inter si è garantita solo una percentuale sulla futura rivendita.#Inter #Oristanio #Venezia #Calciomercato pic.twitter.com/EQhCOCl3cE — Interlive (@interliveit) July 11, 2024

Le informazioni raccolte da Interlive.it confermano che nell’accordo a titolo definitivo non sarà garantita un’opzione di riacquisto al club di Oaktree, bensì solo una percentuale sulla futura rivendita. Tessmann farà il percorso inverso, anche se lo statunitense andrà a giocare altrove in prestito. In Laguna dovrebbe approdare pure Filip Stankovic, da capire ancora con quale formula.