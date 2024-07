Nuovo affare tra Inter e Lazio: 8 milioni di euro

Inter e Lazio tornano a parlarsi per un nuovo affare sul calciomercato estivo: il colpo può decollare per 8 milioni di euro

Nella storia si ricordano tanti affari tra Inter e Lazio, due club gemellati e che spesso si sono scambiati calciatori nel corso del tempo, a volte con più soddisfazioni, altre volte senza che i protagonisti abbiano reso secondo le aspettative. Di recente, è successo anche con l’allenatore, visto che Simone Inzaghi ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i capitolini e di arrivare a Milano.

Ora la storia potrebbe ripetersi e per un attaccante che in più occasioni ha deluso le aspettative. Stiamo parlando di Joaquin Correa: arrivato in Lombardia su richiesta dell’allenatore, ma che non ha mai reso secondo quanto si aspettavano dalle parti di Appiano Gentile. Tutti ricordano la doppietta messa a segno contro il Verona all’esordio, ma da lì in poi sono stati ben pochi gli spunti decisivi e anche come alternativa, spesso non ha convinto.

Il trasferimento al Marsiglia non è servito a rivitalizzarlo, anzi anche in Ligue 1 la sua stagione è stata parecchio deludente, tanto che il riscatto non è arrivato, anche perché i francesi non si sono qualificati per la prossima Champions League. Di certo, non resterà all’Inter, che sta cercando di piazzarlo in giro per l’Europa. In realtà, un’opportunità concreta può arrivare proprio dall’Italia.

Torna di moda Correa per la Lazio: la richiesta minima dell’Inter

Finora sono due le società che hanno mostrato interesse per il calciatore argentino e si tratta di Siviglia e Lazio. Secondo quanto riportato da ‘TuttoSport’, l’Inter ha già fissato una cifra per la cessione del Tucu, cioè la soglia minima oltre cui la società non vuole scendere e si tratta di 8 milioni di euro.

I biancocelesti fino a questo momento hanno solo effettuato un sondaggio, ma con il passare dei giorni la trattativa potrebbe surriscaldarsi, anche per via della rivoluzione totale che sta affrontando la società della Capitale. Con l’addio di Immobile e le possibili offerte in arrivo per Castellanos, Baroni potrebbe aver bisogno di una seconda punta per sviluppare la sua idea di calcio.

Per questo la pista è da tenere d’occhio e potrebbe costringere l’Inter ad abbassare ancora le condizioni del trasferimento, arrivando anche sotto gli otto milioni, che al momento Claudio Lotito non vorrebbe pagare, generando una minusvalenza pur di cedere il calciatore.